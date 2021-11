Granada vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este domingo 21 de noviembre siguiendo con la jornada 14 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Granada busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán una dura prueba cuando reciban al Real Madrid que no puede fallar en su visita a Los Cármenes.

Hora y Canal Granada vs Real Madrid

Sede: Estadio Los Cármenes, Granada, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Granada vs Real Madrid en VIVO

El cuadro del Granada ha tenido una campaña complicada hasta ahora y si no quieren meterse en zona de descenso es vital el hacerse fuertes en casa. Después de 12 jornadas cosechan apenas un par de triunfos, por 5 empates y han perdido en 5 choques.

Los Nazaríes vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Espanyol siendo superados 2-0.

Por su parte, el Real Madrid ha sido uno de los protagonistas del campeonato, sin embargo la competencia esta muy cerrada y saben que no pueden fallar. Después de 12 choques suman 8 triunfos, 3 empates y han perdido en un solo juego.

Los Merengues vienen de un buen triunfo en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando recibieron al Rayo Vallecano logrando doblegarlos 2-1 con goles de Toni Kroos y Karim Benzema.

Tanto Granada como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Nazaríes en la posición 17 con 11 puntos, mientras los Merengues son sublíderes con 27 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Granada vs Real Madrid.

