Inter de Milán vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Serie A 2021-22

Serie A

Partidazo tendremos este domingo 21 de noviembre siguiendo con la jornada 13 de la Serie A 2021-2022, cuando el Inter de Milán busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los meta a la pelea por la cima, no pueden fallar cuando reciban a un Napoli que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad en el Giuseppe Meazza.

Hora y Canal Inter de Milán vs Napoli

Sede: Estadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Inter de Milán vs Napoli en VIVO

El cuadro del Inter de Milán ha tenido una buena campaña siendo uno de los protagonistas ya que en 12 jornadas suman 7 victorias, 4 empates y apenas han perdido en una ocasión, sin embargo se han rezagado en la lucha por el título y no pueden fallar en casa.

El Inter, previo a la Fecha FIFA, sumaron un agridulce empate ante el Milán en un duelo sumamente cerrado que concluyó con el 1-1 final.

Por su parte, el Napoli ha marcado el ritmo de la competencia con un impresionante paso en 12 fechas con 10 triunfos y 2 empates, por lo que en esta visita intentarán seguir con ese gran paso.

Gli Azzurri, del Chucky Lozano, viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Hellas Verona teniendo que conformarse con el 1-1.

Tanto el Inter de Milán como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas ahora que nos acercamos a la recta final del año; en la tabla general encontramos al Inter en la tercera posición con 25 puntos, mientras Gli Azzurri es líder con 32 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inter de Milán vs Napoli.

Inter de Milán vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Serie A 2021-22

Last modified: noviembre 20, 2021

Etiquetas: Canal Inter de Milán vs Napoli