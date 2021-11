Liga Española 2021-2022

El Real Madrid logró una valiosa victoria 2-1 sobre el Rayo Vallecano en la jornada 13 de la Liga Española 2021-2022 en el Santiago Bernabéu.

El partido arrancó con un Rayo Vallecano demostrando que venía a competir, sin embargo poco a poco el Real Madrid empezó a tomar las riendas y al 15 Asensio sirvió a Toni Kroos que no perdonó dentro del área para poner el 1-0, tras eso el duelo se mantenía cerrado, no había mucha claridad, pero al 39 Alaba sirvió a Karim Benzema que no ponía el 2-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Vinicius estuvo cerca del tercero, al 61 fue turno de Karim Benzema de perdonar, el Rayo Vallecano no podía reaccionar, pero al 76 Radamel Falcao acercaba a los Rayistas que se fueron por el empate, pero ya no hubo más.

Con esta victoria el Real Madrid arribó a 27 puntos como líder de la competencia, mientras Rayo Vallecano quedó sexto con 20 unidades. Los Merengues volverán a la actividad el 21 de noviembre visitando al Granada. Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Rayo Vallecano 2-1 Liga Española 2021-2022

Last modified: noviembre 6, 2021

Etiquetas: Karim Benzema