Barcelona vs Benfica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2021-22

Partidazo directo por la clasificación tendremos este martes 23 de noviembre en la jornada 5 de la Champions League 2021-2022, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo que les de el boleto a la fase final, pero tendrán que recibir a un Benfica que saldrá a “matar o morir” en el Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona ha tenido una actuación irregular en la Champions, pero vienen de tomar un respiro en la jornada pasada cuando vencieron 0-1 al Dinamo de Kiev para colocarse con par de triunfos y par de descalabros, sin embargo todavía no hay margen de error.

Los Blaugranas tampoco la están pasando bien en LaLiga, pero la llegada de Xavi al banquillo les sirvió de motivación para quedarse con el Derbi Catalán, el sábado, con solitaria anotación de Memphis Depay, con lo que se colocaron en el séptimo puesto.

Por su parte, el Benfica ha tenido una actuación irregular en la Liga de Campeones con un triunfo, un empate y un par de derrotas, una de ellas en la jornada pasada siendo superados 5-2 en su visita al Bayern Múnich.

Las Águilas están teniendo una temporada buena en la Primeira Liga donde marchan terceros pero a un punto del líder, mientras que el pasado viernes vencieron 4-1 al Pacos de Ferreira en la cuarta ronda de la Copa de Portugal.

Tanto el Barcelona como el Benfica saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para pensar en la clasificación; en el Grupo E encontramos a los Blaugranas como sublíderes con 6 puntos y el triunfo les garantiza el boleto, mientras las Águilas son terceros con 4 unidades y un empate no sería malo pensando en los respectivos cierres en esta Liga de Campeones.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 29 de septiembre en la jornada 2 de esta fase de grupos en Lisboa. En aquel choque las Águilas se llevaron un contundente triunfo 3-0 con doblete de Darwin Núñez y uno más de Rafa Silva.

Hora y Canal Barcelona vs Benfica

El juego entre Barcelona vs Benfica se estará disputando en punto de las 9:00 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 12:00 pm del Pacífico y 3:00 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 2:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 3:00 pm

Bolivia y Venezuela: 4:00 pm

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 5:00 pm

La transmisión del partido Benfica vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar Liga de Campeones en España; en México será por HBOMax, en Sudamérica por ESPN, mientras en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Benfica en VIVO

Así que la mesa esta servid para disfrutar de un gran duelo donde ambos saldrán con todo, saben que no hay margen de error si no quieren quedar eliminados en la fase de grupos, lo que sería un fracaso. En los pronósticos los Blaugranas son favoritos al estar en casa y tener un plantel más fuerte, pero las Águilas llegan motivadas listas para salir, al menos, con el empate que los mantenga con vida. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Benfica.

