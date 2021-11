Betis vs Ferencváros EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2021-22

Europa League

Buen partido tendremos este jueves 25 de noviembre siguiendo con la jornada 5 de la Europa League 2021-2022, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita perfilar la clasificación, pero tendrán que recibir a un Ferencváros que intentará dar la campanada sin nada que perder en el Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Ferencváros

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Betis vs Ferencváros en VIVO

La escuadra de Betis ha tenido una buena participación en esta fase de grupos, aunque llegan después de ser goleados 4-0 por el Bayer Leverkusen en la jornada pasada, eso los dejó con par de triunfos, un empate y un partido perdido.

Los Béticos están teniendo una gran temporada en LaLiga donde marchan quintos. El pasado domingo visitaron a Elche logrando vencerlos 0-3 con goles de Juanmi, Willian José y Nabil Fekir. Diego Lainez se quedó en la banca y Andrés Guardado ingresó de cambio.

Por su parte, el Ferencváros ha tenido una pobre participación en esta Liga Europea donde han perdido los 4 partidos que han disputado, el último en casa 2-3 ante el Celtic, por lo que están ya eliminados.

Los Húngaros están dominando su liga local donde son líderes en solitario. El pasado domingo vencieron 3-0 al MOL Vidi con goles de Oleksadr Zubkov, Ryan Mmaee y Myrto Uzuni.

Tanto el Betis como el Ferencváros saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de buscar el triunfo, aunque la realidad es que los Béticos son amplios favoritos al estar en casa y llegar segundos con 7 puntos, mientras los Húngaros son últimos y sería una sorpresa si salen, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Ferencváros.

Betis vs Ferencváros EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2021-22

Last modified: noviembre 24, 2021

Etiquetas: Betis