Norwich vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido tendremos este sábado 27 de noviembre abriendo el día en la jornada 13 de la Premier League 2021-2022, cuando el Norwich busque aprovechar su condición de local intentando ligar su tercer triunfo que los saque de la zona de descenso, pero recibirán a unos Wolves que llegan motivados listos para quedarse con el botín del Carrow Road.

Hora y Canal Norwich vs Wolves

Sede: Carrow Road, Norwich City, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos.

Norwich vs Wolves en VIVO

El cuadro del Norwich ha tenido una campaña complicada que los tiene hundidos, pero han venido mejorando y en casa no quieren perder esa inercia. Después de 12 jornadas suman par de triunfos, par de empates y han caído en 8 duelos.

Los Canarios vienen de ligar su segundo triunfo, en la jornada pasada, cuando remontaron para doblegar 2-1 al Southampton con goles de Teemu Pukki y Grant Hanley.

Por su parte, los Wolves han tenido una buena temporada también pasando por buenos momentos y están ante una gran oportunidad de consolidarse en zona europea. Ellos suman 6 triunfos, un empate y 5 descalabros.

Los Lobos vienen de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando, en casa, doblegaron al West Ham con solitaria anotación de Raúl Jiménez.

Tanto el Norwich como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y con ello dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Canarios en el penúltimo puesto con 8 puntos, mientras los Lobos son sextos con 19 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Norwich vs Wolves.

Norwich vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2021-22

Last modified: noviembre 26, 2021

Etiquetas: Canal Norwich vs Wolves