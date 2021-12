Manchester United vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 5 de diciembre en la jornada 15 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los meta a la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Crystal Palace que intentará salir con vida del Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Crystal Palace

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Crystal Palace en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña decepcionante con muchos problemas extra-cancha, de hecho han cambiado de entrenador ya por tercera vez. Después de 14 duelos suman 6 victorias, 3 empates y han sido derrotados en 5 ocasiones.

Los Red Devils vienen de una valiosa victoria en la jornada de media semana donde recibieron al Arsenal logrando remontar para vencerlos 3-2 con doblete de Cristiano Ronaldo y uno más de Bruno Fernandes.

Por su parte, el Crystal Palace ha tenido un buen torneo en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso. Ellos suman 3 triunfos, 7 empates y han perdido en 4 choques.

Las Águilas vienen de un durísimo descalabro en la jornada de media semana donde visitaron al Leeds United siendo superados 1-0 con gol al 90+4.

Tanto el Manchester United como el Crystal Palace saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en su lucha por posiciones más altas; en la tabla general encontramos a los Red Devils en el séptimo puesto con 21 puntos, mientras las Águilas son onceavas con 16 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Crystal Palace.

