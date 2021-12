El Salvador vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Diciembre 2021

Amistosos

Se cierra la actividad de este sábado 11 de diciembre con un gran partido internacional en un amistoso donde El Salvador buscará aprovechar este duelo para afinar detalles rumbo al Octagonal Final de la CONCACAF, tendrá una buena oportunidad al medirse a Chile que intentará imponer su jerarquía en el Banc of California Stadium.

Hora y Canal El Salvador vs Chile

Sede: Banc of California Stadium, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm de El Salvador. 00:00 am de Chile.

Canal: Canal 4 en El Salvador.

El Salvador vs Chile en VIVO

La selección de El Salvador se esta preparando con todo para la reanudación de las eliminatorias de la CONCACAF en enero donde se medirá a Estados Unidos, Honduras y Canadá en 3 choques que marcarán la pauta en su sueño mundialista.

La Selecta tuvo un amistoso el pasado sábado ante Ecuador en un duelo en el que vinieron de atrás para igualar 1-1 con gol de Rómulo Villalobos.

Por su parte, la selección de Chile también se prepara para las eliminatorias de la CONMEBOL donde se medirán a Argentina y Bolivia, aunque con un plantel muy distinto dado que el de este sábado no será Fecha FIFA.

La Roja se midió a México el pasado miércoles en un amistoso donde vinieron de atrás en un par de ocasiones con goles de Iván Morales y Pablo Parra para firmar el 2-2 final.

Tanto El Salvador como Chile saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones estarán cerrando su participación en este 2021 y querrán hacerlo con el pie derecho, sin duda será una buena prueba para sus entrenadores. No hay un claro favorito tomando en cuenta que no tienen planteles completos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. El Salvador vs Chile.

Last modified: diciembre 10, 2021

