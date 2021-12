Green Bay Packers vs Chicago Bears EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 14 NFL 2021

NFL

Por décima vez desde 2015, la rivalidad más antigua de la NFL se disputará en la televisión nacional cuando los Green Bay Packers reciban a los archirrivales los Chicago Bears en el Lambeau Field. Los Packers (9-3) no solo buscan asegurar su tercer campeonato consecutivo de la NFC Norte (y el cuarto desde 2016), sino que también están en la contienda por el primer puesto de playoffs de la NFC. En cuanto a los Bears (4-8), solo buscan detener la hemorragia. No solo han perdido seis de los últimos siete partidos de esta temporada, sino que también han perdido cinco de sus últimos seis contra los Packers. La división “Black and Blue” de la NFL muestra su principal rivalidad en el horario de máxima audiencia una vez más.

Hora y Canal Packers vs Bears

Inicio: domingo 12 de diciembre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Packers -12.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Los Packers todavía tienen la oportunidad de ser el mejor sembrado de playoffs de la NFC

Green Bay solo está detrás de los Arizona Cardinals por un juego en la clasificación de la conferencia y tiene un calendario mayormente favorable por delante. Después del domingo, los Packers jugarán posiblemente su partido restante más difícil cuando viajen a Baltimore (Semana 15). A partir de ahí reciben a Cleveland el día de Navidad (Semana 16), luego concluyen con juegos de división en casa contra Minnesota (Semana 17) y en Detroit (Semana 18). No es demasiado descabellado que los Packers puedan terminar la temporada con un récord de 5-0.

En cuanto a los Cardinals, también tienen un interesante conjunto de juegos para concluir la temporada. Comienza este lunes por la noche cuando enfrenten a los Rams de Los Ángeles en un enfrentamiento clave de la NFC Oeste. Desde allí, viajan a Detroit (Semana 15) donde los Lions buscan lograr otra sorpresa, luego regresan a casa el día de Navidad (Semana 16) para albergar a un equipo de los Indianapolis Colts que lucha por su propio lugar en los playoffs. Terminarán la temporada con lo que debería ser un duro viaje por carretera a Dallas (Semana 17), luego se dirigirán a Seattle (Semana 18) para enfrentarse a un equipo de los Seahawks que tiene marca de 9-5 en sus últimos 14 partidos en casa. Ambos equipos podrían estar observando el marcador durante las próximas semanas, y puede tomar hasta la última semana para decidir quién será el sembrado No. 1.

2.- ¿Pueden los Bears hacer algo para detener a Aaron Rodgers?

Rodgers gritó “Yo soy tu dueño” a los fanáticos de los Bears en Soldier Field cuando estos equipos jugaron en octubre, y no estaba mintiendo. Tiene marca de 21-5 contra Chicago con 57 touchdowns contra 10 intercepciones en esos juegos. De hecho, durante los últimos cinco juegos, Rodgers tiene 12 touchdowns y ninguna interceptación con un índice de pasador de 107.5.

Sin embargo, los Bears han estado jugando mejor a la defensiva a medida que avanzaba la temporada, especialmente en la secundaria. Chicago ha mantenido a sus tres oponentes por debajo de las 200 yardas aéreas desde su semana libre 10, incluidos Lamar Jackson y Kyler Murray. ¿Podría ser este el juego que finalmente frenaron a Rodgers?

Vale la pena señalar que el cuerpo de recepción de los Packers está un poco golpeado esta semana. Davante Adams se ha visto limitado en la práctica por una lesión en el tendón de la corva, mientras que Randall Cobb está fuera después de someterse a una cirugía central y espera poder regresar para la postemporada.

3.- ¿Qué les queda a los Bears?

Independientemente de cómo terminen la temporada, todas las señales apuntan a cambios significativos que se realizarán para este equipo durante la temporada baja. Entonces, durante las próximas semanas, jugarán por orgullo (terminando la racha perdedora ante los Packers), evaluación de talentos (32 agentes libres pendientes en la lista) y el desarrollo del mariscal de campo Justin Fields. La undécima selección general del draft ha sido autorizada para jugar nuevamente, y comenzará en Lambeau esta semana. La reacción a su regreso ha sido 50/50, ya que algunos fanáticos de los Bears están contentos de tenerlo de regreso después de que Andy Dalton lanzó cuatro intercepciones contra Arizona la semana pasada, mientras que otros piensan que debería sentarse y esperar el próximo año porque este año es una causa perdida.

Ciertamente hay margen de mejora en ambos lados de la pelota para los Bears. De cara al juego de esta semana, poseen la tercera peor ofensiva total de la liga (298.8 ypg) y ofensiva anotadora (16.8 ppg) y están en la parte inferior de la ofensiva aérea (173.8 ypg), pero son séptimos cuando se trata de correr. el balón (125,1 ypg), que es algo de lo que Matt Nagy no hace lo suficiente. En defensa, los Bears están en el puesto 23 contra la carrera (120,1 puntos por partido) y en el puesto 19 en defensa anotadora (23,9 puntos por partido). Pero se ubican en el top 10 tanto en defensa de pase (207.8 ypg, quinto) como en defensa total (327.9 ypg, noveno).

Green Bay Packers vs Chicago Bears en VIVO

Green Bay tiene una ventaja de 102-95-6 en esta serie de todos los tiempos y ha ganado 10 de los últimos 12 en general en esta serie. Los Packers también han ganado cada uno de sus últimos cinco partidos en casa contra los Bears. Los Bears ciertamente se encaminan hacia una temporada baja de cambios, mientras que los Packers continúan su marcha hacia la postemporada y ganan fácilmente este juego.

Predicción: Packers 30, Bears 20

