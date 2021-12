Barcelona vs Boca Juniors EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa Maradona 2021

Copas Internacionales

Buen partido amistoso tendremos este martes 14 de diciembre con la Copa Maradona 2021 donde el Barcelona buscará imponer su jerarquía y ganar en confianza, pero tendrán que medirse al Boca Juniors que está motivado y querrá demostrar su calidad en la cancha del King Saud University Stadium.

Hora y Canal Barcelona vs Boca Juniors

Sede: King Saud University Stadium, Riyadh, Arabia Saudita

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT Sports en Argentina. BarcaTV en todo el mundo.

Barcelona vs Boca Juniors en VIVO

El cuadro del Barcelona esta viviendo momentos muy complicados que no han podido solventar de la mano de Xavi. Han caído a la octava posición de LaLiga, por lo que este duelo amistoso deberá ser aprovechado al máximo.

Los Blaugranas vienen de un amargo empate el pasado domingo cuando visitaron al Osasuna en un duelo que parecían ganar 1-2 con goles de Nico González y Abde Ezzalzouli, pero a 4 minutos del final los igualaron.

Por su parte, el Boca Juniors ha concluid su participación en la liga de Argentina donde finalizó en la cuarta posición viendo coronarse a su odiado rival.

Los Xeneizes vienen de un gran cierre de temporada el pasado sábado cuando aplastaron 8-1 al Centra Córdoba con doblete de Cristian Pavón.

Tanto el Barcelona como el Boca Juniors saben de la importancia de este partido ya que llega en un momento “bueno” para ambos clubes en el sentido que los Blaugranas necesitan recuperar la confianza y este duelo podría servirles, mientras que para los Xeneizes estará la motivación de rendir homenaje a Diego Maradona. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Boca Juniors.

