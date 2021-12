Andratx vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este miércoles 15 de diciembre siguiendo con la segunda ronda de la Copa del Rey 2021-2022, cuando Andratx busque hacer un duelo digno soñando con la campanada, pero tendrá que recibir al Sevilla que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Camp Municipal Sa Plana.

Hora y Canal Andratx vs Sevilla

Sede: Camp Municipal de Sa Plana, Andratx, Baleares, España

Hora: 7:00 pm de España. 12:00 pm de México y Centroamérica. 1:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Andratx vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Andratx milita en la segunda división de España en el Grupo III donde marchan sextos. Vienen de una dura derrota el pasado domingo siendo superados 1-0 por el Club Esportiu Europa.

Los de las Islas Baleares lograron su boleto a esta segunda ronda tras una buena victoria 2-1 sobre el Real Oviedo con goles de Pablo Pomar y Miquel Llabrés, el pasado 1 de diciembre.

Por su parte, el Sevilla ha sido uno de los protagonistas de LaLiga donde marchan como sublíderes. El pasado sábado visitaron al Athletic Bilbao logrando doblegarlos con solitaria anotación de Thomas Delaney.

Los Nervionenses sufrieron en la primera ronda de la Copa, hace un par de semanas, cuando visitaron al Córdoba en un duelo en el que tuvieron que irse hasta los tiempos extra para ganar con solitaria anotación de Lucas Ocampos.

Tanto el Andratx como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y avanzar, aunque la realidad es que los Nervionenses son amplios favoritos para ganar, pero no deberán caer en excesos de confianza ante un rival que no tiene nada que perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Andratx vs Sevilla.

Andratx vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2021-22

Last modified: diciembre 14, 2021

Etiquetas: Andratx