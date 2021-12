Bolonia vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Serie A 2021-22

Serie A

Abrimos la actividad de este sábado 18 de diciembre en la jornada 18 de la Serie A 2021-2022, cuando el Bolonia busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los aleje de la zona baja, pero tendrán que recibir a una Juventus que llega desesperado por quedarse con el botín completo del Renato Dall’Ara.

Hora y Canal Bolonia vs Juventus

Sede: Estadio Renato Dall’Ara, Bolonia, Emilia-Romaña, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Bolonia vs Juventus en VIVO

El cuadro del Bolonia ha tenido una campaña muy irregular y sus números son muestra clara de eso ya que en 17 fechas suman 7 triunfos, 3 empates y han perdido en otros 7 duelos, por lo que en casa intentarán poner sus números en positivo.

El Bologna viene de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Torino siendo superados 2-1.

Por su parte, la Juventus ha sido una de las grandes decepciones del campeonato y necesitan apretar el paso si no quieren quedarse fuera de competencias europeas. Ellos suman 8 triunfos, 4 empates y han perdido en 5 duelos.

La Vecchia Signora viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Venezia en un duelo donde Álvaro Morata los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1.

Tanto el Bolonia como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al Bologna en la décima posición con 24 puntos, mientras que la Vecchia Signora es séptimo con 28 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bolonia vs Juventus.

