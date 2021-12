Athletic Bilbao vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 19 de diciembre siguiendo con la jornada 18 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Athletic Bilbao busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita soñar con meterse a la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Betis que está en un gran momento e irá por todo al San Mamés.

Hora y Canal Athletic Bilbao vs Betis

Sede: Estadio San Mamés, Bilbao, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Athletic Bilbao vs Betis en VIVO

El cuadro del Athletic Bilbao ha tenido una campaña complicada peleando en media tabla lejos de sus objetivos europeos. Depsués de 17 duelos apenas han logrado ganar 4 choques, mientras que suman 9 empates y otros 4 descalabros.

Los Leones vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando, en casa, fueron superados 0-1 por el Sevilla

Por su parte, el Betis esta teniendo una temporada espectacular peleando entre los líderes. En la jornada pasada aplastaron 4-0 a la Real Sociedad con doblete de Alexandre Moreno, eso los dejó con 10 triunfos, 3 empates y 4 partidos perdidos.

Los Béticos tuvieron actividad a media semana sufriendo para avanzar a la tercera ronda de la Copa del Rey al vencer en tiempos extra 2-4 al Talavera con anotaciones de Borja Iglesias, Joaquín, Diego Lainez y Sergio Canales.

Tanto el Athletic Bilbao como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas ya en el cierre de año; en la tabla general encontramos a los Leones en la onceava posición con 21 puntos, mientras los Béticos son terceros con 33 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Athletic Bilbao vs Betis.

