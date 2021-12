Tottenham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido nos espera este domingo 19 de diciembre en la jornada 18 de la Premier League 2021-2022, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los meta a la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Liverpool que necesita llevarse el botín del Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Liverpool

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido una buena campaña a pesar de que únicamente ha disputado 14 partidos donde ha sumado 8 triunfos, un empate y 5 partidos perdidos, esperan volver a la actividad tras un brote de COVID que los dejó sin jugar.

Los Spurs no han tenido actividad desde el pasado 5 de diciembre cuando vencieron 3-0 al Norwich, tras eso han sufrido suspensiones debido al COVID.

Por su parte, el Liverpool ha sido uno de los protagonistas peleando con todo por la cima, sin embargo saben que no hay margen de error. Ellos suman 12 triunfos, 4 empates y únicamente han caído en un duelo.

Los Reds vienen de una gran victoria en la jornada de media semana cuando recibieron al Newcastle logrando remontar para vencerlos 3-1 con goles de Diogo Jota, Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold.

Tanto el Tottenham como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Spurs en la séptima posición con 25 puntos, mientras los Reds son sublíderes con 40 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Liverpool.

