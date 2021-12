Cleveland Browns vs Las Vegas Raiders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 15 NFL 2021

NFL

Un par de equipos de la NFL que intentan mejorar sus posibilidades de playoffs se enfrentarán cuando Cleveland reciba a Las Vegas el lunes. Originalmente programado para el sábado, este juego fue uno de los tres movidos por la NFL debido a preocupaciones de COVID-19 en toda la liga.

Los Raiders han ganado tres partidos seguidos contra los Browns, incluido su último encuentro, una victoria como visitante por 16-6 en la Semana 8 la temporada pasada. Los dos equipos se combinaron para cinco goles de campo en ese juego con una conexión de Derek Carr a Hunter Renfrow en el último cuarto, el único touchdown. El clima no fue muy bueno para ese juego de principios de noviembre en el FirstEnergy Stadium, pero no debería ser un factor tan importante para este.

Las Vegas (6-7) ingresa a este juego necesitando urgentemente una victoria, algo que los Raiders han hecho solo una vez desde su semana 5 de descanso. La semana pasada fue particularmente fea, dejando que Kansas City anotara con un balón suelto en la primera jugada del juego antes de perder 48-9 en la carretera. La ofensiva se ha estancado, anotando 17 puntos o menos en cinco de los últimos seis juegos. La ausencia del ala cerrada Darren Waller ha sido significativa durante este derrape. Y la defensa no ha podido tomar el relevo, cediendo 32 o más puntos en cuatro de los últimos cinco partidos.

Mientras tanto, los Browns (7-6) ingresan a este juego con impulso luego de la victoria por 24-22 de la semana pasada sobre Baltimore, líder de la AFC Norte. Cleveland casi deja escapar este juego, ya que los Ravens se recuperaron detrás del mariscal de campo reserva Tyler Huntley después de que Lamar Jackson se fuera con una lesión en el tobillo, pero la defensa de los Browns se mantuvo fuerte después de que Baltimore recuperó una patada lateral por solo dos con 1:17 por jugarse. Baker Mayfield lanzó un par de pases de touchdown y la defensa se inclinó (389 yardas permitidas) pero ciertamente no se rompió (cuatro capturas, dos pérdidas de balón) para llevarse la gran victoria.

Hora y Canal Browns vs Raiders

Inicio: lunes 20 de diciembre a las 2 p.m. PT / 5 p.m. ET en Estados Unidos. 4 p.m. en México.

TV: NFL Network en Estados Unidos.

Spread: Browns -3

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿Quién está disponible?

Los problemas con la lista de los Browns debido a un brote de COVID-19 son la razón principal por la que se movió este juego. A partir del viernes por la tarde, cuando se anunció el cambio de horario, Cleveland tenía 20 miembros de la lista activa en la lista de Reserva / COVID-19, y el entrenador en jefe Kevin Stefanski también dio positivo. La lista incluía tanto a Baker Mayfield como a Case Keenum, lo que deja a Nick Mullens en la fila para comenzar como mariscal de campo.

Mullens, quien inició 16 juegos (5-11) durante tres temporadas (2018-20) para San Francisco, acaba de ser elevado del equipo de práctica. Los Browns también firmaron a Kyle Lauletta del equipo de práctica de Jacksonville en su lista activa. Dada la situación del mariscal de campo, recaerá aún más presión sobre un juego terrestre que será liderado por Nick Chubb pero que tendrá a D’Ernest Johnson en reserva con Kareem Hunt ya descartado por una lesión de tobillo sufrida la semana pasada (y se fue a la Lista COVID el viernes).

Además de los mariscales de campo, 11 jugadores defensivos también están en la lista de COVID, un grupo que incluye cinco backs defensivos y tres linieros. Para no quedarse fuera, el apostador Jamie Gillan también está allí. Además de esto, el esquinero Greg Newsome II (conmoción cerebral) ha sido descartado y el tackle Malik Jackson (rodilla) es cuestionable. Realmente es una situación de “manos a la obra” para Cleveland.

2- Juego de carrera

Debido a su situación de mariscal de campo, Cleveland puede buscar mantenerse con los pies en la ofensiva. Ayuda que Las Vegas llegue a este juego en el puesto 26 en la NFL con 125.3 yardas terrestres permitidas por juego. Chubb ha tenido dificultades para encontrar mucha tracción en el suelo recientemente, ya que totalizó solo 75 yardas en sus últimos dos juegos (ambos contra Baltimore), por lo que esta podría ser la oportunidad para que salga un poco. Aunque puede que tenga que hacerlo corriendo detrás de lo que podría ser una línea ofensiva improvisada. Por otro lado, los Browns están en el puesto 11 en la NFL en defensa terrestre (106.2 ypg), pero ese número se ha disparado a 144.7 en los últimos tres partidos (en Patriots, contra Lions, en Ravens). Pero los Raiders tienen solo un juego de 100 yardas por tierra de cualquier jugador esta temporada (Peyton Barber, 111 contra Miami en la Semana 3), y es difícil ver ese cambio considerando que Josh Jacobs está promediando solo 3.7 yardas por acarreo y está saliendo. de un esfuerzo de 24 yardas en el reventón del domingo pasado contra los Chiefs.

3.- Carr no puede hacerlo todo solo

Derek Carr ha jugado bien esta temporada con solo un juego en el que ha lanzado múltiples intercepciones. Pero también ha sumado solo 18 pases de touchdown en 13 juegos (contra 10 intercepciones) y tiene solo tres strikes de anotación en los últimos cuatro juegos. No es sorprendente que los Raiders hayan anotado 15 puntos o menos en tres de esos, que fueron todas derrotas. Carr definitivamente extraña a Waller, quien sufrió una lesión en la rodilla en la victoria de la Semana 12 el Día de Acción de Gracias en Dallas, pero también al corredor Kenyan Drake (se rompió el tobillo en la Semana 12 y está listo para la temporada), quien fue un arma como receptor. del backfield. Hunter Renfrow ha sido fantástico y actualmente está empatado en el quinto lugar de la NFL con 86 recepciones, pero Carr necesita más ayuda de otros receptores de pases. Bryan Edwards ha mostrado destellos de brillantez, pero la consistencia ha sido un problema. Y DeSean Jackson está promediando 29 yardas por recepción desde que se unió al equipo, pero atrapó un total de seis pases en cinco juegos. Contra una secundaria de Cleveland potencialmente agotada, podría ser ahora o nunca que alguien que no se llame Renfrow dé un paso al frente.

Cleveland Browns vs Las Vegas Raiders en VIVO

Entre los problemas de COVID de los Browns y el cambio de programación, ahora hay mucha incertidumbre en torno a este juego. Como era de esperar, la línea cambió totalmente de Cleveland a principios de semana, pero podría volver al equipo local ahora que el juego en sí ha sido retrasado. Es realmente difícil tener una idea de en qué forma estará la tabla de profundidad de los Browns el martes por la noche, pero lo que no ha cambiado son los problemas defensivos de Las Vegas durante toda la temporada o el hecho de que esta ofensiva no asusta a nadie en este momento. A menos que la situación de la plantilla de Cleveland empeore de lo que es ahora, los Browns deberían tener suficiente mano de obra (mirándote a ti Myles Garrett) para hacer el trabajo en casa a pesar de las circunstancias inusuales.

Predicción: Browns 20, Raiders 13

Last modified: diciembre 19, 2021

Etiquetas: Browns vs Raiders