Malacateco vs Comunicaciones EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Liga de Guatemala Apertura 2021

Ligas Americanas

Arrancan las emociones de la gran Final de la Liga de Guatemala Apertura 2021 este jueves 30 de diciembre, cuando el Malacateco busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital pegar primero al recibir a un Comunicaciones que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad en el Municipal Santa Lucía.

Hora y Canal Malacateco vs Comunicaciones

Sede: Estadio Municipal Santa Lucía, Malacatán, San Marcos, Guatemala

Hora: 11:00 am de Guatemala. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports

Malacateco vs Comunicaciones en VIVO

El cuadro del Malacateco, de la mano de Roberto Hernández, ha hecho historia logrando meterse hasta esta final en donde buscará su primer título en la primera división. En el Clausura 2019 llegaron a la final pero perdieron a manos del Antigua Guatemala.

Los Toros Rojos se midieron al Antigua Guatemala en la ronda de semifinales. En la ida, como visitantes, igualaron 1-1, mientras que en casa se llevaron el triunfo 2-0 con goles de Jonathan Morán y Matías Rotondi, para avanzar con global 3-1.

Por su parte, el Comunicaciones es considerado uno de los más grandes de Guatemala, pero no la han pasado bien en los últimos años ya que su último título se remonta al Clausura 2015, mientras que en la temporada pasada perdieron la final, por lo que les urge ser campeones y con ello empatar al Municipal como los máximos ganadores.

Los Cremas tuvieron una serie sumamente dura en semifinales donde se midieron al Municipal empatando 0-0 tanto en la ida como en la vuelta logrando clasificar gracias a su mejor posición en la tabla.

Tanto el Malacateco como el Comunicaciones saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y perfilar un título que a ambos les urge. En los pronósticos los Toros Rojos son ligeros favoritos en esta ida al estar en casa, pero los Cremas quieren demostrar que son uno de los grandes del país. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Malacateco vs Comunicaciones.

Malacateco vs Comunicaciones EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Liga de Guatemala Apertura 2021

Last modified: diciembre 29, 2021

Etiquetas: Canal Malacateco vs Comunicaciones