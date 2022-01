Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 18 NFL 2022

NFL

La rivalidad Ravens-Steelers ha sido una de las mejores de la NFL a pesar de tener solo 26 años. Y con un lugar en los playoffs en juego, el enfrentamiento del domingo en el que el perdedor se va a casa podría ser uno para la historia.

Ambos equipos necesitarán ayuda además de una victoria para llegar a los playoffs. Los Steelers necesitarán una derrota de los Colts y el juego Raiders-Chargers para no terminar en empate, mientras que los Ravens necesitarán una derrota de los Chargers, una derrota de los Colts y una derrota o un empate de los Dolphins. Es difícil de creer, pero esta podría ser la primera temporada desde 2013 que ningún equipo llega a los playoffs.

Pero con una rivalidad como esta, solo festejar es un buen comienzo antes de que comience la observación del marcador.

Todos los ojos estarán puestos en los mariscales de campo en este enfrentamiento, ya que será el último juego de la temporada regular de Ben Roethlisberger, y el último juego si los Steelers no tienen algunos golpes de suerte. Mientras tanto, Lamar Jackson no ha jugado en cuatro semanas y no ha podido practicar.

¿Qué rival de la AFC Norte mantendrá vivas sus esperanzas de playoffs el domingo? O al menos despedir su temporada 2021-22 con una nota alta con un récord ganador.

Hora y Canal Ravens vs Steelers

Inicio: domingo 9 de enero a las 10 a.m. PT / 1 p. m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Ravens -3.5

Tres cosas para ver

1.- ¿El último hurra del Big Ben?

Roethlisberger tuvo una emotiva despedida en Heinz Field el lunes por la noche, pero la desafortunada verdad es que tuvo uno de los peores juegos de su historia. De hecho, fue el peor partido de su historia, por yardas por intento. A pesar de intentar 46 pases, solo lanzó para 123 yardas, lo que le otorga el YPA más bajo en un solo juego (2.67) para cualquier QB en la historia de la NFL con al menos 45 pases, como ilustró amablemente Jon Bois.

Sin embargo, por extraño que parezca, Roethlisberger puede tener una oportunidad de oro para salir con fuerza contra la defensa de los Ravens. Tuvo su segunda mejor actuación del año por QBR y índice de pasador contra Baltimore en la Semana 13, completando 21 de 31 para 236 yardas con dos anotaciones y sin intercepciones. Y la secundaria de los Ravens solo se ha vuelto más delgada desde entonces.

Antes de la temporada, Baltimore perdió al esquinero All-Pro Marcus Peters, además de Khalil Dorsey e Iman Marshall por lesiones. Pero luego Marlon Humphrey (pectoral) aterrizó en IR el 8 de diciembre, dejando a Jimmy Smith y Anthony Averett (quien es cuestionable el domingo con una costilla fracturada) como titulares. Esta unidad es la última en la NFL en defensa de pase (281.7 ypg) luego de ubicarse entre los 10 primeros en las seis temporadas anteriores.

En muchos sentidos, este juego puede ser la encarnación de una fuerza imparable que se encuentra con un objeto móvil. Los equipos pueden lanzar sobre los Ravens, pero como Roethlisberger no quiere o no puede lanzar más de 10 yardas de profundidad, esta será una batalla realmente fascinante. La buena noticia para Big Ben es que debería tener al receptor abierto Diontae Johnson. Fue activado de la lista Reserva/COVID-19 el viernes por la tarde.

2.- Situación del mariscal de campo de los Ravens

Después de no practicar durante toda la semana, Baltimore anunció el viernes que Jackson se perdería otro juego, lo que significa que el mariscal de campo de segundo año, Tyler Huntley, hará su tercera apertura consecutiva (y la cuarta en general).

Contra todo pronóstico, Huntley ha jugado bastante bien en las últimas cuatro semanas. A pesar de enfrentar cuatro sólidas defensas de pase en los Bears (189.4 ypg, tercero), Browns (208.5, sexto), Packers (213.7, noveno) y Rams (237.2, 20°), Huntley completó el 69.2 por ciento de sus pases para 225.3 yardas por juego.

Si bien Huntley tiene solo tres pases de touchdown con dos intercepciones, ha sido un corredor efectivo con 32 acarreos para 212 yardas y dos anotaciones más. Ha sido una gran impresión Lamar-lite.

Con otra buena actuación —Pittsburgh ocupa el puesto 12 con 220.3 yardas por pase por juego, pero solo el puesto 21 con 7.1 yardas permitidas por intento— Huntley realmente podría mejorar su valor comercial. Y dado que la próxima clase de draft es escasa en mariscales de campo, ¿otro equipo lanzaría una selección del Día 2 por él? Si no, Baltimore siempre puede estar feliz con un suplente sobrecalificado.

3.- ¿Puede alguien detener a T.J. ¿Vatio?

Con el calendario de la NFL expandiéndose a 17 juegos, estamos obligados a ver caer muchos récords. El récord de Michael Strahan de 22.5 capturas siempre ha parecido superable, pero es posible que la búsqueda de ese título por parte de Watt ni siquiera tenga que venir con un asterisco.

A pesar de perderse dos juegos esta temporada, Watt ya tiene 21.5 capturas. Sí, el calendario más largo le ha permitido perder tiempo y aun así alcanzar ese total, y Reggie White logró 21 capturas en 12 juegos en 1987. Pero un récord es un récord si Watt puede recolectar otra captura (o 1.5) el domingo.

La última vez contra los Ravens, Watt acumuló 3.5 capturas sobre Jackson. Si bien es poco probable que vuelva a hacer eso, Huntley ha recibido 15 capturas en sus últimos cuatro juegos. Y Baltimore ocupa el puesto 28 en la NFL con una tasa de captura ajustada del 8.7 por ciento.

No espere que Huntley sufra una caída al estilo de Brett Favre mientras Watt persigue el récord, pero con una línea ofensiva golpeada: Tire Phillips (rodilla) aterrizó en IR hace dos semanas y Ben Powers puede regresar de una lesión en el pie: Baltimore estará en apuros para detener al favorito del Jugador Defensivo del Año.

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers en VIVO

Las lesiones y la edad realmente han minado estos poderes tradicionales de sus fortalezas tradicionales. Sin embargo, si hay algún juego en el que los equipos estarán a la altura de las circunstancias, es esta rivalidad con estas apuestas. A pesar de trabajar con un suplente, Baltimore tiene una pequeña ventaja como mariscal de campo, lo que puede ser suficiente para ganar en casa.

Predicción: Ravens 23, Steelers 21

