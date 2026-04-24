Manchester City vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2025-2026

Ligas Europeas

¡Wembley se viste de gala para la primera semifinal de la FA Cup! Este sábado, el Manchester City y el Southampton se juegan el primer boleto a la gran final y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Ciudadanos como Santos llegan decididos a llevarse la victoria, aunque la realidad es que hay un claro favorito, realmente sería una sorpresa si los de la Premier League no ganan.

Los Citizens llegan en su mejor momento de la temporada: le pisan los talones al Arsenal en la Premier y vienen de una exhibición de miedo en los cuartos de final, donde le metieron cuatro al Liverpool sin despeinarse. Para el equipo de Guardiola, la FA Cup es una obligación y no piensan dejar cabos sueltos.

Del otro lado está el invitado inesperado: el Southampton. Los ‘Saints’ están haciendo historia desde la Championship; ya dejaron en el camino al Arsenal y al Fulham, demostrando que no le tienen miedo a los gigantes de la Premier. Aunque su prioridad es el ascenso, la ilusión de una final en Wembley es un motor que los hace peligrosos.

¿Podrá el City imponer su jerarquía o veremos el milagro más grande del año?

Nuestro pronóstico: La profundidad de plantilla y el ritmo del City serán demasiado. Gana el Manchester City 3-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 24, 2026