Manchester City vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este sábado 15 de enero en la jornada 22 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para seguir con su impresionante paso luchando por el título, pero tendrán que recibir a un Chelsea que si tiene aspiraciones de título deben llevarse el botín del Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Chelsea

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Manchester City esta teniendo una gran campaña que los tiene perfilados a un nuevo título. En la jornada pasada vencieron 1-2 al Arsenal para colocarse con 17 victorias, par de empates y par de derrotas en 21 partidos.

Los Citizens vienen de lograr su boleto a la cuarta ronda de la FA Cup la semana pasada cuando, como visitantes, no tuvieron problemas para vencer 1-4 al Swindon Town con goles de Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan y Cole Palmer.

Por su parte, el Chelsea esta teniendo una buena temporada, pero si quieren pelear por el título se han quedado sin margen de error. En la jornada pasada igualaron 2-2 ante el Liverpool para colocarse con 12 victorias, 7 empates y un par de partidos perdidos.

Los Blues tuvieron actividad a media semana cuando visitaron al Tottenham logrando vencerlos con solitaria anotación de Antonio Rudiger para firmar su boleto a la Final de la Copa de la Liga.

Tanto el Manchester City como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria en un duelo que podría considerarse como una final; en la tabla general encontramos a los Citizens como líderes con 53 puntos, mientras los Blues son segundos con 43 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Chelsea.

Last modified: enero 14, 2022

