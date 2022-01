Wolves vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido tendremos este sábado 15 de enero siguiendo con la jornada 22 de la Premier League 2021-2022, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Southampton que intentará salir con el botín del Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Southampton

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Wolves vs Southampton en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una buena temporada en términos generales manteniéndose en la pelea por competencias europeas. Vienen de una grandísima victoria 0-1 sobre el Manchester United en la jornada pasada, eso los dejó con 8 victorias, 4 empates y 7 partidos perdidos.

Los Lobos llegan motivados ya que el domingo pasado firmaron su boleto a la cuarta ronda de la FA Cup al vencer 3-0 al Sheffield con doblete de Daniel Podence y uno más de Nélson Semedo.

Por su parte, el Southampton ha tenido una temporada buena peleando en media tabla lejos de la zona de descenso. Ellos han disputado 20 duelos con saldo de 5 victorias, 9 empates y han perdido en 6 compromisos.

The Saints vienen de una gran victoria el pasado martes en duelo que tenían pendiente ante el Brentford logrando doblegarlos 4-1 con anotaciones de Jan Bednarek, Armando Borja y Che Adams, así como un autogol.

Tanto los Wolves como el Southampton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Lobos, de Raúl Jiménez, en la octava posición con 28 puntos y dos duelos pendientes, mientras las Santos son onceavos con 24 unidades y un partido pendiente en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Southampton.

