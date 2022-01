Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Wild Card NFL 2022

NFL

Dos de las franquicias emblemáticas de la NFL se enfrentarán el domingo en la ronda de comodines de la NFC en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Los San Francisco 49ers (10-7) y los Dallas Cowboys (12-5) han tenido su parte de batallas épicas en los playoffs a lo largo de los años, y el domingo promete brindar otro capítulo dramático en esta rivalidad. Ha pasado un tiempo desde que estos dos equipos se enfrentaron en la postemporada, fue en 1995 cuando Steve Young y los 49ers derrotaron a los “Trillizos” de los Cowboys (Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin) 38-28 en el Juego de Campeonato de la NFC en Dallas. .

Esta temporada, San Francisco marcó su boleto a los playoffs con estilo cuando los 49ers se recuperaron de un déficit de 17-0 para derrotar a Los Angeles Rams 27-24 en tiempo extra en el SoFi Stadium. Kyle Shanahan y los 49ers continuaron siendo dueños de los Rams, a quienes han derrotado seis veces consecutivas. Jimmy Garoppolo completó 23 de 32 pases para 312 yardas, con un touchdown y dos intercepciones. Elijah Mitchell lideró un ataque terrestre castigador con 85 yardas, y Deebo Samuel tuvo 140 yardas multipropósito. Brandon Aiyuk tuvo seis recepciones para 107 yardas. Este tipo de ataque ofensivo equilibrado es una receta para el éxito en los playoffs. La defensa dio un paso al frente, con Ambry Thomas efectivamente terminando el juego tarde en la prórroga al interceptar a Matthew Stafford. También se acomodaron después de una dura primera mitad, ya que limitaron a los Rams a solo siete puntos en los casi 40 minutos restantes del partido de fútbol.

Dallas se dirige a los playoffs con cierta arrogancia después de despachar a Philadelphia 51-26 el pasado sábado por la noche. Uno de los principales objetivos de los Cowboys en ese juego era que la ofensiva generara impulso. Bueno, Dak Prescott se encargó de eso al completar 21 de 27 pases para 295 yardas y cinco touchdowns. Ezekiel Elliott corrió para 87 yardas para asegurar otra temporada de 1,000 yardas por tierra. La defensa hizo algunas cosas buenas al mantener bajo control a Gardner Minshew, en su mayor parte, lanzando el balón. También crearon un par de pérdidas de balón y registraron tres capturas en la noche. La contratación del coordinador defensivo Dan Quinn ha demostrado ser la correcta: es un candidato principal para varios puestos de entrenador en jefe, ya que esta unidad ha mejorado mucho en 2021. Los Cowboys permitieron 21.1 puntos por juego, lo que ocupó el séptimo lugar en la NFL, y lideró la liga con 34 pérdidas de balón forzadas.

Hora y Canal Cowboys vs 49ers

Inicio: domingo 1 de enero 16 a la 1:30 p.m. PT / 4:30 p.m. ET en Estados Unidos. 3:30 p.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Canal 5 en México.

Spread: Cowboys -3

Tres cosas para ver

1.- ¿Puede el juego ofensivo de los 49ers alejarse de Dallas?

A San Francisco no le debería faltar confianza esta semana a la ofensiva. Los 49ers sobrevivieron a la rutina anual de la NFC Oeste para llegar a los playoffs. La NFC Oeste tuvo marca de 40-27 en general con tres equipos de playoffs. El entrenador en jefe Kyle Shanahan marcará la pauta corriendo el balón con Mitchell y Samuel. La línea ofensiva debe convertir esto en una batalla física al dominar absolutamente el frente defensivo de los Cowboys. El papel de George Kittle y Aiyuk en el juego será hacer esas grandes jugadas que mantienen las cadenas en movimiento y aprietan el reloj para limitar el número de posesiones. Garoppolo debe aprovechar lo que le da la defensa tirando el balón y no forzar nada esta semana. Ahora, la pregunta es si Garoppolo logrará eso y no regalará el balón. Será intrigante ver cómo responde una vez más en el gran escenario después de llevar a los Niners al Super Bowl hace dos años.

2.- ¿Estará la ofensiva de Dallas a la altura de las circunstancias en la postemporada?

Prescott debería ser un seguro para los honores de Jugador Regreso del Año después de regresar de una fractura de tobillo y una lesión en el hombro para terminar entre los 10 primeros en yardas aéreas (4,449, séptimo), pases de touchdown (37, empatado cuarto) y índice de pasador (104.2 , tercera). El desafío para Prescott esta semana será deshacerse del balón rápidamente, ya que los 49ers lo perseguirán. Busque pases rápidos a Amari Cooper y CeeDee Lamb y un uso intensivo de pases de pantalla desde el backfield. Correr el balón no es negociable esta semana, ya que Dallas tuvo problemas en la derrota por 25-22 ante Arizona hace dos semanas cuando se limitó a 45 yardas por tierra. La combinación principal de corredores de Elliott y Tony Pollard necesitará ver 25 toques combinados esta semana si los Cowboys quieren avanzar a la Ronda Divisional la próxima semana.

3.- ¿Se intensificará la defensa de los 49ers cuando sea necesario?

El coordinador defensivo DeMeco Ryans tendrá una oportunidad fantástica esta semana para armar un plan de juego que resulte en una gran actuación de la defensa. La línea defensiva liderada por Nick Bosa debe liderar la carga esta semana y dominar la línea ofensiva de los Cowboys. Incluso si los 49ers no registran capturas múltiples contra Prescott, deben sacarlo de su lugar en el bolsillo y apresurar sus pases en cada oportunidad. Los 49ers cederán algunas yardas entre los años 20 a Cooper y Lamb. Pero deben replicar lo que hicieron contra Cincinnati a principios de diciembre para ganar esta semana. En la victoria sobre los Bengals, San Francisco permitió que Joe Burrow lanzara para 348 yardas y dos touchdowns, pero limitó a Cincinnati a solo un touchdown en cinco viajes a la zona roja en una victoria de 26-23 en tiempo extra. Otra clave subestimada para el éxito de la defensa esta semana será su capacidad para capitalizar el ruido de la multitud generado por los fanáticos de los 49ers en el estadio AT&T. La semana pasada en el SoFi Stadium, los fanáticos hicieron sentir su presencia durante 60 minutos, lo que tomó a los Rams con la guardia baja. Si un gran contingente de fanáticos de San Francisco se dirige a Arlington, podría generar un impulso para la defensa, lo que a su vez interrumpirá a la ofensiva de Dallas que lideró la NFL con 31.2 puntos por juego y 407.0 yardas por juego.

Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers en VIVO

Los muchachos en el desierto parecen esperar que este juego sea un asunto apretado de un puntaje el domingo. Los giros y vueltas serán parte de este juego ya que no hay mucha separación entre estos dos equipos. Garoppolo y Kittle se conectarán en dos rutas clave de rueda explosiva en la segunda mitad que impulsarán a los 49ers a la delantera al final del último cuarto. Sin embargo, Prescott no retrocederá sin pelear, ya que este juego se reducirá a la serie final, pero terminará con una intercepción decisiva de San Francisco. La victoria de los 49ers establecería un enfrentamiento divertido en Lambeau Field en la Ronda Divisional el próximo fin de semana. En cuanto a los Cowboys, generaría otra larga temporada baja llena de frustraciones para Jerry Jones y sus fieles seguidores en todo el mundo.

Predicción: 49ers 27, Cowboys 23

