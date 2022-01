Tampa Bay Bucs vs Philadelphia Eagles EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Wild Card NFL 2022

NFL

Los Philadelphia Eagles comenzaron la temporada regular con marca de 3-6, incluida una derrota en casa por 28-22 ante los Tampa Bay Buccaneers el 1 de octubre. Pero después de publicar un récord de 6-2 en las últimas ocho semanas en camino a asegurar el No. 7 en los playoffs de la NFC, los Eagles están listos para una revancha cuando se dirijan al Estadio Raymond James para enfrentarse a los Buccaneers, campeones de la NFC Sur, el domingo por la tarde.

La esperanza de Philadelphia se derivará en parte del éxito del equipo fuera de casa en 2021, ya que los Eagles ganaron solo tres de ocho juegos en el Lincoln Financial Field, pero tuvieron marca de 6-3 fuera de casa esta temporada. Sin embargo, esas sólidas actuaciones serán difíciles de replicar, porque el récord de 13-4 de Tampa Bay fue impulsado por su marca de 7-1 en casa en 2021, con la única derrota por blanqueada de 9-0 en la Semana 15 contra New Orleans.

Estos dos equipos se han repartido los 20 encuentros anteriores de forma perfectamente pareja. Curiosamente, esta serie ha estado dominada por rachas: después de que los Eagles ganaran tres de los primeros cuatro encuentros: victorias en 1977, 1981 y 1988; derrota en 1981: los Buccaneers respondieron con tres victorias consecutivas, seguidas de cuatro victorias consecutivas de los Eagles. Pero a partir de la última vez que estos equipos se enfrentaron en los playoffs (Juego de Campeonato de la NFC, 19 de enero de 2003), Tampa Bay se recuperó con tres victorias consecutivas, seguidas de tres victorias consecutivas de Philadelphia antes de que los Buccaneers aseguraran victorias en cada uno de los últimos tres enfrentamientos. – incluida la victoria de la Semana 6 a principios de esta temporada.

Hora y Canal Bucs vs Eagles

Inicio: domingo 1 de enero 16, a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Canal 5 en México.

Spread: Bucs -8.5

Tres cosas para ver

1.- ¿Puede Hurts abrirse paso contra la tacaña defensa de los Bucs?

Si bien está fuera de los líderes de la liga en pases, Jalen Hurts lidera a los mariscales de campo de la NFL en 2021 con 139 carreras para 784 yardas y 10 touchdowns. Su yardaje es en realidad una marca de los 25 primeros entre todos los portadores de la pelota, no solo los mariscales de campo, esta temporada, y solo cinco corredores han anotado más de sus 10 anotaciones terrestres. Hurts corrió para al menos 40 yardas en todos menos tres de sus juegos jugados, mientras que sus 10 touchdowns terrestres llegaron en solo cinco juegos: uno en la semana 2 contra San Francisco, tres en la semana 11 contra New Orleans y dos cada uno contra Carolina (semana 5), Washington (Semana 15)… y Tampa Bay en la Semana 6, cuando también lanzó un touchdown para dar cuenta de los tres puntajes en la derrota de los Eagles por 28-22.

Pero los Buccaneers se han mantenido firmes en el lado defensivo del balón, ingresando a la postemporada terceros en la NFL con 92.5 yardas terrestres permitidas por juego y quintos en defensa anotadora (20.8 puntos permitidos por juego). Eso fue ayudado sustancialmente por su total de 100 puntos permitidos en seis juegos en diciembre y enero, cinco de los cuales fueron victorias.

Sin embargo, esa defensa recibió un golpe esta semana, cuando el esquinero Richard Sherman fue colocado en la lista de reservas lesionados con una lesión en el tendón de Aquiles de la Semana 16. Esta es su segunda etapa en la lista de lesionados, luego de una lesión en el tendón de la corva sufrida en apenas la séptima jugada del juego en Semana 6 contra estos Eagles, luego de lo cual se perdió seis semanas de acción del juego. Con el apoyador Shaq Barrett reincorporándose al equipo después de sufrir un esguince de ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado anterior en la Semana 15, busque al coordinador defensivo Todd Bowles para utilizar a Barrett en una variedad de paquetes junto con los apoyadores Devin White y Lavonte David. Este último ha estado en la reserva de lesionados desde fines de diciembre, pero fue designado para regresar a principios de esta semana y podría activarse a tiempo para jugar el domingo.

2.- ¿Pueden los principales objetivos de Brady continuar con una productividad sorprendente?

Sherman no es el único Buccaneer importante (actual o anterior) cuya temporada terminó recientemente. La campaña 2021 de Antonio Brown se caracterizó por problemas tanto dentro como fuera del campo, incluida una lesión en el tobillo, un escándalo de vacunación y su salida del juego en la Semana 17.

Pero con Brown ya sin vestirse y Chris Godwin fuera después de romperse el ligamento cruzado anterior, la atención se centra en los principales receptores de pases de Tampa Bay: Mike Evans y Rob Gronkowski. Ambos terminaron la temporada regular entre los primeros 25 de la NFL en yardas por juego, mientras que Evans (14) solo está detrás del candidato a MVP Cooper Kupp (16) por el liderazgo de la liga en touchdowns.

Ese dúo se ha combinado para más del 42 por ciento de las yardas por pase de Tom Brady en los últimos tres juegos después de que Godwin se lesionara en la Semana 15, mientras que Cyril Grayson capturó nueve recepciones para 161 yardas y un touchdown antes de una lesión en la Semana 18 que lo hace poco probable. jugar el domingo. Ha habido una variedad de creadores de juego para que Brady apunte en las últimas semanas, los Bucs incluso agregaron al veterano John Brown, y la defensa intermedia de Filadelfia deberá estar a la altura de las circunstancias para darle a los Eagles la oportunidad de avanzar. en los playoffs.

3.- ¿De quién es el impulso de final de temporada que brilla en los playoffs?

A pesar de las luchas en varios puntos de la temporada regular, estos dos equipos se dirigen a la postemporada con grandes olas de impulso. Tampa Bay ganó sus primeros dos juegos, incluida una victoria en el primer partido de la liga contra el eventual campeón de la NFC Este, Dallas, en camino a ganar en seis de sus primeros siete. Pero los Buccaneers terminaron su descanso de la Semana 9 con derrotas fuera de casa en New Orleans y Washington, un problema menor del que se recuperaron con un récord de 7-1 desde mediados de noviembre para cerrar la temporada regular.

Mientras tanto, los Eagles comenzaron la campaña 2021 con solo una victoria en sus primeros cuatro juegos, una victoria en el primer partido de la temporada seguida de tres derrotas consecutivas, pero le dieron la vuelta en la segunda mitad de la temporada para ir 6-2 en su final. ocho juegos. Sin embargo, su último partido de la temporada regular fue una decepcionante derrota por 51-26 ante Dallas el pasado sábado por la noche.

Los Eagles soportaron esa racha de tres derrotas al principio de la temporada, así como una racha de dos derrotas en octubre, que incluyó la derrota de la Semana 6 ante los Buccaneers, pero se recuperaron de cada una de sus dos derrotas de noviembre con victorias en la semana siguiente. Los Eagles buscarán mantener esa energía y recuperarse del final de la temporada regular con la esperanza de lograr otra victoria fuera de casa contra la NFC Sur, ya que Filadelfia perdió ante Tampa Bay y Nueva Orleans en casa y venció a Atlanta y Carolina en la carretera.

Tampa Bay Bucs vs Philadelphia Eagles en VIVO

Dos de los últimos cuatro campeones del Super Bowl se enfrentarán cuando Philadelphia se dirija a Tampa para la primera ronda de los playoffs de la NFC. Tres victorias consecutivas para cerrar la temporada regular brindan una buena ola de impulso para los Buccaneers, mientras que los Eagles intentarán aprovechar su récord de 6-3 fuera del Lincoln Financial Field en su primer partido de playoffs fuera de casa en tres temporadas y solo el tercero en las últimas 12 temporadas. Puede que Tampa no esté completo, pero siguen siendo los campeones hasta que alguien los derrote, y no creo que sean los Eagles.

Predicción: Bucs 31, Eagles 21

