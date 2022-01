Tampa Bay Bucs vs Los Ángeles Rams EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Playoff Divisional NFL 2022

NFL

El Super Bowl Tracker de Tom Brady continúa en la segunda semana de los playoffs. Esta vez, el venerable hombre de 44 años tendrá que hacer que sus Tampa Bay Buccaneers superen a los visitantes Los Angeles Rams si quiere ganar el anillo número 8 para agregar a su ridícula vitrina de trofeos que nunca será igualada.

Por otro lado, el veterano de 13 años Matthew Stafford finalmente ganó su primer partido de playoffs en su cuarto intento. El lunes por la noche, los Rams maltrataron a los Arizona Cardinals 34-11 en el SoFi Stadium, sede del Super Bowl del próximo mes. Esa victoria de 23 puntos fue el tercer diferencial de victorias más grande en la historia de los playoffs para la franquicia.

Entonces, ¿para quién eres? ¿Quieres ver sangre nueva respaldada por un novato de postemporada que avanza al Super Bowl? ¿O eres uno de los pocos fanáticos del fútbol en este mundo que realmente quiere ver a Saint Tom ganar otro Super Bowl y pararse allí en el puesto de trofeos con el Trofeo Lombardi en la mano mientras grita “¡Vamos a Goooohh!” a sus compañeros de equipo mientras está cubierto de confeti?

Esa historia del mariscal de campo es lo que hace que este juego de playoffs de la Ronda Divisional sea tan intrigante. Prepárate para estar muy entretenido.

Hora y Canal Bucs vs Rams

Inicio: domingo 23 de enero a las 12 p.m. PT / 3 p. m. ET en Estados Unidos. 2 p.m. en México.

Televisión: NBC en Estados Unidos. Canal 5 en México.

Spread: Buccanners -3

Tres cosas para ver

1.- El enfrentamiento más grande: la línea O de los Bucs contra la línea D de los Rams

La batalla de las trincheras será enorme aquí. ¿Podrán los Buccaneers mantener al hiperactivo frente siete de los Rams fuera de la cocina de Brady? Los Bay Boys tienen la línea ofensiva clasificada No. 2 en la liga según Pro Football Focus, permitiendo solo 23 capturas en la temporada. Pero esta es una defensa de los Rams que tiene a Aaron Darnold y Leonard Floyd y agregó a Von Miller a principios de noviembre. Lo que ya era una buena carrera de pases se ha elevado a otro nivel. Esta unidad acumuló 50 capturas en la temporada regular, buena para el tercer lugar en la NFL, y consiguió a Kyler Murray dos veces en la ronda de comodines. Debido a esta presión implacable, los Rams también registraron 19 intercepciones (empatados en el tercer lugar) y eligieron a Murray dos veces el lunes por la noche, incluido un pick-six de David Long Jr. Brady fue capturado menos que cualquier otro mariscal de campo en la liga en la temporada regular. temporada, pero los Buccaneers pueden tener que jugar este juego sin el tackle Tristan Wirfs y el centro Ryan Jensen, quienes sufrieron lesiones en la victoria sobre los Eagles. Hasta el jueves, aún tenían que practicar. Esa es una mala señal para los campeones defensores del Super Bowl.

2.- Evans vs Ramsey

El segundo foco candente más grande de este juego será el enfrentamiento del receptor abierto Mike Evans contra el esquinero Jalen Ramsey, quien recientemente fue nombrado All-Pro del primer equipo por tercera vez. Con Chris Godwin perdido por una lesión y Antonio Brown ya no con el equipo, eso pone mucha más presión sobre Evans para que produzca. En los últimos dos juegos en los que se ha enfrentado mano a mano contra Ramsey, Evans tiene solo cinco atrapadas para 54 yardas y ningún touchdown. Cuando Evans ha sido emparejado con otros backs defensivos de los Rams, esos números aumentan a ocho recepciones para 101 yardas. Poner una manta sobre Evans permitirá que otros receptores de pases de los Buccaneers, incluido el ala cerrada Rob Gronkowski, se dupliquen y efectivamente pongan una verdadera manta mojada sobre los objetivos de Brady. Lo más probable es que Evans necesite tener una actuación trascendente el domingo.

3.- La importancia del juego terrestre

Los Buccaneers tuvieron solo 106 yardas terrestres en 31 acarreos la semana pasada en la victoria sobre Filadelfia, con solo 3.4 yardas por acarreo. Eso sí, el gran problema es que Leonard Fournette no juega desde la semana 15, y se ha echado de menos su presencia. Los Rams fueron sextos en la liga en defensa terrestre esta temporada, limitando a los equipos a solo 103.2 yardas por juego, cuatro yardas por acarreo. Arizona logró solo 61 yardas por tierra en 18 intentos (3.1 ypc) en la ronda de comodines, con la ganancia más larga de 11 yardas. Mientras tanto, el juego terrestre de Los Ángeles ha mejorado constantemente. Sony Michel y Cam Akers se combinaron para 113 yardas en 30 acarreos en la victoria sobre los Cardinals. Su efectividad permitió a Stafford jugar en una zona de confort, acertando en 13 de 17 intentos de pase sin intercepciones, y fue capturado solo una vez. Cuando los Rams tienen que apoyarse demasiado en el juego aéreo, Stafford ha tenido sus problemas, incluida una racha de ocho intercepciones en los últimos cuatro juegos de la temporada regular. No será fácil correr contra una defensa de Tampa Bay que fue tercera en la liga (92.5 ypg), pero sabes que el entrenador en jefe Sean McVay no va a rehuir intentar hacerlo. Entonces, para decir lo obvio, el equipo que puede correr la pelota de manera más efectiva, especialmente al principio del juego, sentará las bases, sin juego de palabras, para una victoria el domingo.

Tampa Bay Bucs vs Los Ángeles Rams en VIVO

Los Rams se llevaron el Juego 1 entre estos dos en el SoFi Stadium en la Semana 3 con un conteo de 34-24. En ese juego, mantuvieron a los Buccaneers en 35 yardas terrestres después de obligar a Tampa a abandonar el juego terrestre. Brady terminó con 432 yardas aéreas, pero necesitó 55 intentos para llegar allí (completó 41), tuvo solo un touchdown, fue capturado tres veces y terminó con un QBR de 65.2. Desde ese juego, Brady ha perdido varias de sus armas, mientras que los Rams han agregado potencia de fuego a ambos lados del balón. La diferencia en este juego serán talentos como Miller, Cam Akers y Odell Beckham Jr. ayudando a los chicos de azul y oro a superar el bache.

Es interesante notar que Tom Terrific ha ganado nueve juegos consecutivos de la Ronda Divisional, un récord de la NFL. Y ya conoces el viejo adagio: apuesta contra Tom Brady en la postemporada bajo tu propio riesgo.

Pero el 98,7 por ciento de los fanáticos del fútbol no pueden soportar ver a Brady ganar otro Super Bowl. Y esperarán como el infierno que esta predicción se haga realidad.

Predicción: Rams 35, Bucs 31

