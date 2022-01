Premier League 2021-2022

Manchester United logró una valiosísima victoria 1-0 ante el West Ham en la jornada 23 de la Premier League 2021-2022.

Desde el arranque del partido vimos que sería un choque cerrado, Manchester United, de la mano de Cristiano Ronaldo, intentaba ser más peligroso, pero después de 45 minutos no había ningún tiro al arco de ninguno de los equipos. Para el segundo tiempo, apenas as los 4 minutos Fred sacó bombazo que Areola salvó, 4 minutos después West Ham respondía en un tiro de esquina, el duelo se abrió un poco más con algunos intentos, sin embargo el gol del triunfo parecía no llegar, hasta que al 90+3 Marcus Rashford se vistió de héroe con el 1-0 final.

Con esta victoria Manchester United se colocó cuarto con 38 unidades, justo arriba del West Ham que cayó al quinto lugar con 37 puntos en la Liga Premier. Los Red Devils recibirán al Middlesbrough el viernes 4 de febrero en la FA Cup. Manchester United 1-0 West Ham.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Gol Manchester United vs West Ham 1-0 Premier League 2021-22

Etiquetas: Cristiano Ronaldo