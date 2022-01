Liga MX Torneo Clausura 2022

Foto: @TelemundoSports

Pumas sufrió un durísimo descalabro de último minuto 2-1 a manos de los Tigres que remontaron en la jornada 3 del Torneo Clausura 2022 en CU.

El partido arrancó con ligero dominio de los Tigres que buscaban ir con todo al frente en los primeros minutos, pero poco a poco el duelo se emparejaba, al 17 Sebastián Córdova sacaba disparo peligroso, el duelo se mantenía cerrado, hasta que al 30 Favio Álvarez sirvió a Jerónimo Rodríguez que no perdonó poniendo al frente a Pumas, Meritao estuvo cerca del segundo al 38, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, Tigres buscaba adelantar lineas pero los Pumas estaban bien parados atrás e, incluso, al 67 perdonaron un contragolpe donde iban dos contra uno, al 77 finalmente llegó el rebote cuando Nico López aprovechó un rebote para poner el 1-1, pero cuando parecía que no había más un penal le permitió a André-Pierre Gignac poner el 1-2 final al 90+6.

Con esta derrota los Pumas se estancaron en 6 puntos como terceros generales, mientras Tigres se colocó onceavo con 4 unidades. Tras la pausa por la Fecha FIFA, la Liga MX se reanudará con la UNAM visitando a Tijuana y la UANL recibiendo al Mazatlán. Pumas 1-2 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pumas vs Tigres 1-2 Torneo Clausura 2022

Last modified: enero 23, 2022

Etiquetas: André-Pierre Gignac