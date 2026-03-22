Written by: marzo 22, 2026 Liga MX Clausura 2026

Juárez vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Juárez vs Tigres

¡Cerramos la Jornada 12 con sabor a frontera! Este domingo, los Bravos de Juárez reciben a los Tigres en un duelo de contrastes y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Bravos se juegan su última carta si aspiran a matenerse en la pelea por la clasificación, de no ganar prácticamente se despedirían del torneo, mientras que la UANL sabe que no puede fallar si no quiere caer posiciones.

Juárez viene de demostrar que tiene garra tras rescatarle un empate a Rayados, y hoy buscan que los tres puntos se queden en casa para no despedirse de la pelea por la clasificación. En 10 duelos suman 3 victorias, 2 empates y han caído en 5 ocasiones.

Por su parte, los Tigres llegan con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque en la liga han estado un poco ‘grises’, a media semana dieron un golpe de autoridad mundial al golear 5-1 al Cincinnati para avanzar en la Concachampions. Los dirigidos por el Guido Pizarro saben que no pueden aflojar en el torneo local si quieren asegurar su lugar en la Liguilla.

¿Podrán los Bravos frenar el impulso felino o Tigres rugirá con fuerza en Ciudad Juárez?

Nuestro pronóstico: Tigres llega con mucho desgaste pero con la puntería afinada. Gana la UANL 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 22, 2026
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