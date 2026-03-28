América vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Golden Clash 2026

Fútbol Mexicano

Marcador final en el Golden Clash.🦅 pic.twitter.com/HbE6hBRiPK — Club América (@ClubAmerica) March 29, 2026

La pausa de la Liga MX traerá un duelo de alto nivel este fin de semana. El Club América y los Tigres UANL se enfrentarán en un amistoso internacional conocido como el Golden Clash, que se disputará en Estados Unidos.

El partido se jugará en la ciudad de Fayetteville, Arkansas, y promete emociones entre dos de los clubes más poderosos del fútbol mexicano.

América busca revancha

El Club América llega con la motivación de cobrar revancha después de la contundente derrota 4-1 que sufrió ante Tigres en la jornada ocho del torneo.

El técnico André Jardine tendrá que enfrentar este compromiso con varias ausencias importantes debido a la Fecha FIFA. Jugadores como Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Luis Chávez no estarán disponibles.

Ante este panorama, el estratega brasileño apostará por la profundidad de su plantilla. Futbolistas como Raphael Veiga y Vinicius Lima intentarán liderar el ataque, mientras que Rodolfo Cota será el encargado de defender el arco azulcrema.

Tigres llega con una base más sólida

Del otro lado, los Tigres UANL afrontan el partido con una base más completa.

El histórico arquero Nahuel Guzmán, conocido como el “Patón”, liderará la defensa felina, mientras que en el ataque destaca la peligrosa dupla formada por Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

Aunque Tigres también tendrá algunas bajas como Marcelo Flores y Jesús Angulo, el plantel regiomontano mantiene suficiente talento para competir con fuerza en este compromiso internacional.

Un choque atractivo durante la pausa de la Liga MX

Aunque se trata de un amistoso, el encuentro genera gran expectativa por la rivalidad reciente entre ambos clubes.

Además, el partido permitirá a los entrenadores probar variantes y mantener ritmo competitivo mientras la liga se encuentra en pausa.

La presencia de la afición mexicana en Estados Unidos también promete convertir el estadio en una auténtica fiesta futbolera.

¿A qué hora juegan América vs Tigres?

Partido: América vs Tigres

América vs Tigres Competencia: Partido amistoso internacional

Partido amistoso internacional Estadio: Fayetteville, Arkansas (Estados Unidos)

Fayetteville, Arkansas (Estados Unidos) Fecha: sábado

sábado Hora: 5:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico América vs Tigres

Se espera un duelo entretenido entre dos plantillas de gran calidad, aunque las ausencias podrían influir en el rendimiento del América.

Pronóstico:

América 1 – 2 Tigres.

Los felinos llegan con una base más sólida y podrían aprovecharlo para imponerse nuevamente ante las Águilas

Last modified: marzo 28, 2026