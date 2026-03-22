Pachuca vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 22, 2026 Liga MX Clausura 2026

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Pachuca vs Toluca

¡Choque de trenes en Pachuca! Este domingo, el Estadio Hidalgo recibe un duelo que sacará chispas: los Tuzos frente al Toluca y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante dos de los equipos más regulares del torneo que se juegan terminar la jornada en los primeros puestos de la Liga MX antes del descanso por la Fecha FIFA.

El Pachuca de Esteban Solari llega como cuarto general y con un orgullo que defender: su invicto en casa. Los Tuzos saben que vencer al campeón es el golpe de autoridad que necesitan para confirmar que están listos para la Liguilla. Sin embargo, los antecedentes no los favorecen, ya que no han podido derrotar a los Diablos en sus últimos cinco enfrentamientos, además, vienen de un pobre empate 1-1 ante Atlético San Luis en la jornada pasada.

Por su parte, el Toluca del ‘Turco’ Mohamed llega en plan dominante. Son los actuales campeones, marchan invictos en la liga y vienen de golear 4-0 al San Diego en la Concachampions. Aunque el cansancio por jugar a mitad de semana podría pesar, la jerarquía de los escarlatas los pone como los rivales a vencer en cualquier cancha.

¿Podrá el Pachuca quitarle el invicto al campeón o el Toluca hará arder el Hidalgo?

Mi pronóstico: Será un partido abierto y de muchos goles. Ganan los Diablos Rojos 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 22, 2026
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