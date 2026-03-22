Santos vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 22, 2026 Liga MX Clausura 2026

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Santos vs Puebla

¡Duelo por todo en nada en Torreón! Este domingo, los Guerreros del Santos Laguna reciben a La Franja del Puebla en un partido donde la urgencia es el invitado principal y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Para los de la Comarca, ya no hay mañana: necesitan ganar para recuperar un poco de confianza, pero La Franja saldrá sabiendo que si sueñan con la liguilla no pueden fallar este domingo.

Santos llega en el fondo de la tabla con apenas 5 puntos y la moral golpeada tras ser goleado por las Chivas. En 11 jornadas apenas han podido ganar un partido y han perdido en 8 ocasiones siendo la peor defensiva del torneo.

Por su parte, el Puebla llega con 12 unidades y todavía respira con la esperanza de alcanzar los puestos de fase final. Aunque vienen de un amargo empate sin goles ante Necaxa, saben que una victoria en el TSM los metería de lleno en la pelea por la clasificación. Es un duelo de errores contra chispazos donde el que parpadee, pierde.

¿Podrá Santos frenar su caída libre en casa o el Puebla dará el salto de calidad que tanto necesita?

Nuestro pronóstico: Un partido cerrado y con muchos nervios. Empate 1-1 que le sirve de poco a los dos. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 22, 2026
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