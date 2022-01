Eliminatorias CONCACAF 2022

Foto: @LaSelecta_SLV

El Salvador logró una buena victoria 2-0 hundiendo a Honduras en la jornada 10 del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022 en San Pedro Sula.

El partido arrancó de manera movida, apenas a los 4 minutos Bryan Róchez perdonaba el primero de Honduras que tomaba las riendas, al 32 Brayan Moya sacó bombazo peligroso, 3 minutos después Enrico Dueñas asistió a Nelson Bonilla que no perdonó el primero para El Salvador, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo Honduras intentaba reaccionar, sin embargo no estaba fino en el último toque, al 66 Kervin Arriaga sacaba remate de cabeza peligroso, al 76 Denil Maldonado reventaba el poste, finalmente el empate no llegaba y al 90+2 Darwin Cerén selló el 0-2 final.

Con esta victoria El Salvador arribó a a 9 puntos colocándose sextos, mientras Honduras se hundió en el último lugar con 3 unidades. En actividad de la jornada 11 de las eliminatorias, los Catrachos visitarán a Estados Unidos y La Selecta recibirá a Canadá. Honduras 0-2 El Salvador.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Honduras vs El Salvador 0-2 Octagonal Final CONCACAF 2022

Etiquetas: Darwin Cerén