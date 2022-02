Liga MX Torneo Clausura 2022

El Atlético San Luis se llevó una gran victoria 3-2 sobre el América en la jornada 4 del Torneo Clausura 2022 en el Azteca.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Atlético San Luis que logró tomar ventaja apenas a los 6 minutos con un remate de cabeza de Unai Bilbao, tras eso el América buscaba tomar las riendas pero se veían sin ideas y al 16 Jonathan Dos Santos parecía poner el 0-2, pero una falta sobre Zendejas previa anuló la jugada, tras eso la tónica se mantenía con unas Águilas sin ideas, al 40 en un remate de cabeza de Jordan Silva se quedaban cerca del empate, Abel estuvo cerca en tiempo de reposición del segundo, pero al descanso se mantenía la ventaja mínima de la visita.

Para el segundo tiempo el América volvía a intentar ir al ataque, pero al 53 Sanabria sirvió a Abel Hernández que no tuvo ningún problema para empujar poniendo el 0-2, apenas 7 minutos después el mismo Abel apareció ahora sirviendo a Germán Berterame que liquidó con el 0-3, las Águilas no reaccionaban, al 73 parecía que un penal podría darles vida pero tras revisarse en el VAR se anuló la jugada, al 84 Miguel Layún se fue expulsado, aun así al 90 Roger Martínez anotó el de la honra y al 90+4 Henry Martín le dio vida a los azulcremas, sin embargo el empate ya no llegó.

Con esta victoria el Atlético San Luis arribó a 3 puntos escalando al doceavo puesto, mientras América se hundió en el penúltimo lugar con una unidad. En actividad de la jornada 5 de la Liga MX, las Águilas visitarán a Santos el próximo domingo, un día antes los Tuneros recibirán al Toluca. América 2-3 Atlético San Luis.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Atlético San Luis 2-3 Torneo Clausura 2022

