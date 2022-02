Palmeiras vs Al Ahly EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial de Clubes 2022

Copas Internacionales

Se abren las emociones de este martes 8 de febrero con las semifinales del Mundial de Clubes 2022 donde el Palmeiras hará su debut con la misión de imponer su jerarquía y meterse a la final, pero tendrán que recibir a una Al-Ahly que está motivado listo para sorprender en el Al-Nahyan.

Hora y Canal Palmeiras vs Al Ahly

Sede: Estadio Al-Nahyan, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TNT Sports en México y Centroamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

Palmeiras vs Al Ahly en VIVO

El cuadro del Palmeiras es una de las plantillas más poderosas de América y llega como el vigente campeón de la Copa Libertadores donde tendrá el objetivo de volver a la final y competir por el título.

El Verdao tuvo actividad por última vez el pasado 1 de febrero cuando vencieron al Água Santa con solitaria anotación de Eduardo Pereira, para colocarse como líder de su grupo en el Campeonato Paulista.

Por su parte, el Al Ahly está motivado llegando a estas semifinales donde sueñan con dar la campanada, pero para ello tendrán que hacer un duelo perfecto.

El Nacional dio la sorpresa en la segunda ronda de este Mundial de Clubes, el pasado sábado, cuando recibieron al Monterrey logrando doblegarlos con solitaria anotación de Mohamed Hany haciendo un partido muy inteligente.

Tanto el Palmeiras como el Al Ahly saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo y la clasificación a la gran final. En los pronósticos el Verdao es claro favorito por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo El Nacional está motivado y sin nada que perder irá por la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Palmeiras vs Al Ahly.

Last modified: febrero 7, 2022

