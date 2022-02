[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles León vs Cruz Azul 0-1 Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

Cruz Azul dio un golpe de autoridad logrando una grandísima victoria 1-0 en su visita al León por la jornada 4 del Torneo Clausura 2022 en el Nou Camp.

El partido arrancó de manera cerrada, ninguno lograba tomar las riendas, al 12 el árbitro revisó un posible penal sobre Rafael Baca, pero no se señaló, poco a poco Cruz Azul parecía ir tomando el control de la pelota y al 30 Uriel Antuna los puso al frente, al 38 otra vez el VAR entró en acción tras una mano de Tesillo en el área, pero no se marcó como penal, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo el León salió a presionar generando algunas oportunidades, al 70 Santiago Ormeño sacó remate peligroso, con el pasar de los minutos los Esmeraldas apretaban, al 89 JJ Corona salvaba su arco de manera espectacular tras remate de Stiven Barreiro, finalmente el empate no llegó.

Con esta victoria Cruz Azul arribó a 10 puntos colocándose como co-líder, mientras León quedó décimo con 5 unidades. En actividad de la jornadas 5 de la Liga MX, la Máquina Cementera recibirá a Necaxa el sábado, un día después los Esmeraldas visitarán a Pumas. León 0-1 Cruz Azul.

