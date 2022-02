Napoli vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Serie A 2021-22

Serie A

Partidzo de poder a poder tendremos este sábado 12 de febrero siguiendo con la jornada 25 de la Serie A 2021-2022, cuando el Napoli busque sumar una victoria que los ponga en la cima de la tabla, pero recibirán a un Inter de Milán que saldrá decidido a imponer su calidad en su dura visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Inter de Milán

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Napoli vs Inter de Milán en VIVO

El cuadro del Napoli ha cumplido con una buena temporada que los mantiene en carrera por el título, sin embargo saben que no hay margen de error y menos jugando en casa. Después de 24 duelos suman 16 victorias, 4 empates y han sido derrotados en otros 4 choques.

Gli Azzurri viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Venezia logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Victor Osimhen y Andrea Petagna.

Por su parte, el Inter de Milán está marcando la pauta en la competencia, sin embargo llegan de una dura derrota en la jornada pasada cayendo 1-2 ante el Milán, eso los dejó con 16 triunfos, 5 empates y un par de descalabros.

El Inter tuvo actividad a media semana en los cuartos de final de la Copa de Italia donde vencieron 2-0 a la Roma con anotaciones de Edin Dzeko y Alexis Sánchez, para avanzar a las semifinales.

Tanto el Napoli como el Inter de Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por el título; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri, donde Chucky Lozano todavía no estará disponible, en la segunda posición con 52 puntos, mientras el Inter es líder con 53 unidades y un duelo pendiente en la Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Inter de Milán.

Napoli vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Serie A 2021-22

Last modified: febrero 11, 2022

