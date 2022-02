Norwich vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido nos espera este sábado 12 de febrero en la jornada 25 de la Premier League 2021-2022 cuando el Norwich busque dar la campanada al recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Carrow Road.

Hora y Canal Norwich vs Manchester City

Sede: Carrow Road, Norwich City, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Norwich vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Norwich ha tenido una campaña complicada que los tiene en zona de descenso, pero han venido con paso ascendente e intentarán seguir así. Después de 23 jornadas cosechan 4 triunfos, 5 empates y 14 descalabros.

Los Canarios vienen de un amargo empate a media semana cuando recibieron al Crystal Palace en un duelo en el que tomaron ventaja apenas al minuto 1 con gol de Teemu Pukki, pero tuvieron que conformarse con el 1-1.

Por su parte, el Manchester City ha marcado el ritmo de la competencia con un desempeño espectacular que los tiene perfilados rumbo a un nuevo título. Ellos suman 19 triunfos, 3 empates y han perdido en un par de ocasiones.

Los Citizens vienen de un nuevo triunfo a media semana cuando recibieron al Brentford logrando superarlos 2-0 con goles de Riyad Mahrez y Kevin De Bruyne.

Tanto el Norwich como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Canarios en el puesto 18 con 17 puntos, mientras los Citizens son líderes con 60 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Norwich vs Manchester City.

