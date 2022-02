Champions League 2021-2022

La Juventus logró un buen empate 1-1 en su visita al Villarreal en la ida de los octavos de final de la Champions League 2021-2022 en la Cerámica.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para e la Juventus que tomó ventaja en menos de un minuto cuando Dusan Vlahovic la mandó al fondo con disparo cruzado para el 0-1, tras eso el Villarreal buscaba reaccionar, al 13 Giovanni Lo Celso reventaba el poste, 3 minutos después Danjuma sacaba taconazo que Szczseny salvaba, la Vecchia Signora estuvo cerca del segundo al 38 con Weston Mckennie, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, Villarreal buscaba arriesgar sabiendo que eran los obligados y finalmente al 66 Dani Parejo encontró el empate, el Submarino Amarillo dominaba las acciones ante una Juve que no reaccionaba, pero ya no hubo más.

Así, tanto el Villarreal como la Juventus se jugarán el boleto a la siguiente ronda de la competencia el próximo 16 de marzo en Turín. La Vecchia Signora visitará al Empoli en la Serie A. Villarreal 1-1 Juventus.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Villarreal vs Juventus 1-1 Champions League 2021-2022

Etiquetas: Champions League