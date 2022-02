Everton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido nos espera este sábado 26 de febrero siguiendo con la jornada 27 de la Premier League 2021-2022, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona baja, pero recibirán a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Manchester City

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica.

Everton vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la parte baja de la tabla ya que en 23 jornadas suman 6 victorias, 4 empates y han sido derrotados en 13 duelos, por lo que en casa les urge reaccionar.

The Toffees viene de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Southampton siendo superados 2-0.

Por su parte, el Manchester City está teniendo una temporada espectacular que los tiene perfilados rumbo a un nuevo título, aunque saben que no hay margen de error. En 26 duelos suman 20 triunfos, 3 empates y 3 partidos perdidos.

Los Citizens vienen de una sorpresiva y dolorosa derrota en la jornada pasada cuando, en casa, cayeron 2-3 ante el Tottenham tras recibir un gol al 90+5.

Tanto el Everton como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Toffees en la posición 16 con 22 puntos pero 3 juegos pendientes, mientras los Ciudadanos son líderes con 63 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Manchester City.

Everton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2021-22

