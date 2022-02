Empoli vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Serie A 2021-22

Serie A

Gran partido tendremos este sábado 26 de febrero siguiendo con la jornada 27 de la Serie A 2021-2022, cuando el Empoli busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga lejos de la zona baja, pero tendrán que recibir a la Juventus que llega obligado a imponer su jerarquía en su visita Carlo Castellani.

Hora y Canal Empoli vs Juventus

Sede: Estadio Carlo Castellani, Empoli, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Empoli vs Juventus en VIVO

El cuadro del Empoli ha tenido una buena temporada en términos generales manteniéndose lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 26 duelos cosechan 8 victorias, 7 empates y han sido derrotados en 11 compromisos.

La Azzurri viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a la Sampdoria siendo superados 2-0.

Por su parte, la Juventus ha tenido un torneo algo irregular logrando ganar apenas uno de sus últimos 4 juegos de liga. En la jornada pasada igualaron 1-1 ante el Torino para colocarse con 13 triunfos, 8 empates y 5 partidos perdidos.

La Vecchia Signora tuvo actividad a media semana en la ida de los octavos de final de la Champions League donde visitaron al Villarreal logrando un buen empate 1-1 con anotación de Dusan Vlahovic a los 40 segundos.

Tanto el Empoli como la Juventus saben de la importancia de este partido ya que ambos tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a la Azzurri en la treceava posición con 31 puntos, mientras que la Vecchia Signora es cuarto con 47 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Empoli vs Juventus.

