Rayo Vallecano vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 26 de febrero con un Derbi Madrileño en la jornada 26 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Rayo Vallecano intente aprovechar su condición de local para dar la campanada y romper su mala inercia al recibir a un Real Madrid que saldrá decidido imponer su jerarquía y quedarse con la victoria en el Estadio de Vallecas.

Como llegan los equipos

El cuadro de Rayo Vallecano tuvo una primera vuelta espectacular, sin embargo han venido a menos de manera dramática y han caído muchas posiciones, aunque se encuentran lejos de la zona de descenso que su principal objetivo. Después de 24 choques suman 9 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 11 ocasiones.

Los Rayistas vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando les tocó visitar a Elche siendo superados 2-1, a pesar de que Francisco García los había puesto al frente a los 52 minutos.

Por su parte, el Real Madrid está marcando el ritmo de la competencia y quiere seguir sumando victorias para acercarse al ansiado título. Ellos han cosechado 17 triunfos, 6 empates y apenas han perdido en un par de encuentros tras 25 jornadas.

Los Merengues vienen de una clara, aunque sufrida victoria en la jornada pasada cuando reciban al Alavés logrando doblegarlos 3-0 con anotaciones de Marco Asensio, Vinicius y Karim Benzema.

Tanto el Rayo Vallecano como el Real Madrid saben de la importancia de este partido ya que ambos clubes tiene la misión de conseguir la victoria y con ello dar un gran pasó en la lucha por sus objetivos ahora que nos acercamos al último tercio de la temporada; en la tabla general encontramos a los Rayistas en la onceava posición con 31 puntos, mientras los Merengues se ubican como líderes con 57 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en la jornada 13 del campeonato en el Santiago Bernabéu. En aquel duelo los Merengues se quedaron con el triunfo 2-1 con anotaciones de Toni Kroos y Karim Benzema, mientras Falcao descontó por los Rayistas.

Hora y Canal Rayo Vallecano vs Real Madrid

El juego entre Rayo Vallecano vs Real Madrid se estará disputando en punto de las 6:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Rayo Vallecano vs Real Madrid en VIVO

Así que la mesa está servida para disfrutar de un duelo emocionante donde ambos equipos saldrán decididos a conseguir el triunfo. En los pronósticos los Merengues son favoritos al llegar en mejor forma y tener un plantel más poderoso, sin embargo los Rayistas están en casa y con el apoyo de su afición intentarán dar la campanada que les permita salvar, al menos, el empate. El partido de los esperamos con el mejor resumen, así repetición de los goles del resultado final. Rayo Vallecano vs Real Madrid.

Rayo Vallecano vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Liga Española 2021-22

Last modified: febrero 25, 2022

Etiquetas: Canal Rayo Vallecano vs Real Madrid