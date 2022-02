Baloncesto

Juegazo de poder a poder tendremos este domingo 27 de febrero en la jornada 4 del Clasificatorio FIBA Américas rumbo al Mundial 2023 de Baloncesto, cuando los Estados Unidos busquen imponer su jerarquía para tomar revancha y quedarse como líder, pero recibirán a México que llega muy motivado listo para sorprender en Washington.

Hora y Canal Estados Unidos vs México

Sede: Entertainment and Sports Arena, Washington, DC, Estados Unidos

Hora: 12:00 pm de México. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports

Estados Unidos vs México en VIVO

La escuadra de Estados Unidos ha tenido un buen desempeño en este clasificatorio logrando ganar 2 partidos y perdiendo uno, pero llegan con sed de revancha.

Los Norteamericanos vienen de un gran triunfo el pasado jueves cuando, también en casa, aplastaron 93-76 a Puerto Rico con destacada actuación de Joe Johnson.

Por su parte, México ha sido la sorpresa de este clasificatorio demostrando que quiere volver a un Mundial. Han ganado los 3 partidos que han disputado, pero saben que no pueden aflojar, cada duelo es vital para alcanzar el objetivo.

Los 12 Guerreros vienen de un buen triunfo el jueves cuando visitaron La Habana para vencer 82-72 a Cuba con Gabriel Girón como bujía al ataque.

Tanto los Estados Unidos como México saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y con ello amarrar su clasificación matemática, además de acercarse al Mundial que es el objetivo de ambos. En los pronósticos las Barras y las Estrellas son favoritas, pero en la primera vuelta el Tricolor ganó e intentará repetir la dosis. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs México.

Estados Unidos vs México EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clasificación FIBA Américas 2022

Last modified: febrero 27, 2022

Etiquetas: Canal Estados Unidos vs México