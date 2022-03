América vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

Se cierra la actividad de este martes 1 de marzo con un gran partido entre equipos necesitados por la jornada 8 del Torneo Clausura 2022, cuando el América busque tomar un respiro tras los momentos críticos que viven, pero tendrán que recibir a un Querétaro que también saldrá decidido a llevarse el botín completo de su visita al Estadio Azteca.

Como llegan los equipos

El cuadro de América ha tenido una temporada sumamente decepcionante y la continuidad de Santiago Solari está en tela de juicio ya que en 7 jornadas apenas han sido capaces de sumar un triunfo, por 2 empates y han perdido en 4 choques, así que les urge reaccionar.

Las Águilas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a los Pumas en choque muy pobre donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Por su parte, el Querétaro ha tenido una temporada irregular y sus números son muestra clara de eso ya que en 7 duelos suman un triunfo, 4 empates y han perdido en un par de ocasiones, así que en esta visita intentarán seguir sumando puntos.

Los Gallos Blancos vienen de un doloroso empate en la jornada pasada cuando recibieron al Toluca en un duelo que parecían ganar con gol de Maximiliano Perg, pero al 90+5 recibieron el gol del empate, cuando jugaban con 10 por la expulsión de Betsiel Hernández.

Tanto el América como el Querétaro saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por el repechaje; en la tabla general encontramos a las Águilas en el penúltimo puesto con 5 puntos, mientras que los Gallos Blancos son onceavos con 7 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 22 de julio en la jornada 1 de la campaña pasada en La Corregidora. En aquel choque ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Hora y Canal América vs Querétaro

El juego entre América vs Querétaro se estará disputando en punto de las 9:00 pm del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 pm del Pacífico y a las 10:00 pm del Este.

La transmisión del partido Querétaro vs América en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 y TUDN en México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

América vs Querétaro en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero que no llegan en su mejor momento, por lo que les urge quedarse con el triunfo si no quieren rezagarse de la lucha por la clasificación. En los pronósticos las Águilas son favoritas al estar en casa, pero tienen mucho que mejorar ante unos Gallos Blancos que intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. América vs Querétaro.

América vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Torneo Clausura 2022

Last modified: marzo 1, 2022

