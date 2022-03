UFC 272: Colby Covington vs Jorge Masvidal EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

App UFC

Colby Covington y Jorge Masvidal se enfrentarán cara a cara en un enfrentamiento de peso welter en UFC 272 este fin de semana.

Presentados como el evento principal de la cartelera de este sábado por la noche, ambos peleadores ingresarán al Octágono luego de derrotas recientes ante el actual campeón de peso welter Kamaru Usman. Para Covington y Masvidal, es una oportunidad de volver a ganar y consolidar su lugar como uno de los principales contendientes en la división.

Los fanáticos de las peleas pueden ver Covington vs Masvidal y todas las peleas de la cartelera principal de UFC 272 PPV en vivo este sábado por la noche solicitando la transmisión oficial en vivo desde el sitio web de ESPN+ para Estados Unidos, así como por Fox Sports en México y Star+ en el resto de Latinoamérica.

Colby Covington vs Jorge Masvidal en VIVO

Masvidal y Covington, aparte de todo el drama que rodea su pasado como compañeros de entrenamiento y amigos, brindan uno de los enfrentamientos más intrigantes que el UFC podría presentarnos. No solo están familiarizados el uno con el otro, sino que los dos demuestran ecos de sus días anteriores entrenando juntos, al tomar prestados aspectos de los juegos del otro. Pueden compartir algunas técnicas y tácticas, pero en última instancia, los objetivos detrás de su uso los moldean como luchadores y resaltan las diferencias.

En primer lugar, como la mayoría de la gente está de acuerdo, la posición más peligrosa de Masvidal en esta pelea es de pie y Covington en la lona. Impresionante, Masvidal tiene mucha más experiencia y un estilo más pulido, con más herramientas en general, pero aún brilla principalmente en el rango de boxeo, utilizando patadas en el espacio para abrir el rango de boxeo o al final para influir en dónde se mueven sus oponentes y luego, eventualmente. entrar en el rango de boxeo. Del mismo modo, Covington utiliza patadas principalmente como una herramienta que involucra el alcance, principalmente usando la patada al cuerpo desde cualquier lado para sujetar a su oponente a la cerca antes de disparar. A menudo, verá a Covington avanzar y patear para atraer los dos brazos de su oponente hacia el bloqueo para que pueda superar la distancia y meter a su oponente entre su tiro y la jaula, antes de sacar las piernas debajo de él. También patea para mantener un nivel de presión porque la consistencia es el mejor amigo de Covington.

Especialmente porque Masvidal es principalmente ortodoxo y zurdo de Covington, las patadas al cuerpo estarán abiertas entre sí, pero espere que Masvidal con su ventaja en diversidad de golpes lo mezcle más con la cabeza y las piernas. Tendrá que tener cuidado de ir al cuerpo y al muslo, ya que Covington puede atrapar la patada y buscar el derribo, pero por otro lado, Masvidal a menudo aterriza cuando también puede atrapar patadas.

En su mayor parte, Masvidal es un atacante muy calculado y frío. Es agudo y utiliza rectos, ganchos y uppercuts precisos para desgarrar a su oponente en los intercambios. El movimiento de la parte superior de su cuerpo es excelente, ya que puede entrar y salir como una víbora para mantenerse seguro y aterrizar limpio. Sin embargo, esas técnicas que no suelen utilizar los golpes más limpios, como los grandes voladizos y los ganchos anchos debido a la naturaleza de alto riesgo y alta recompensa, también son utilizadas por Masvidal porque las configura de una manera que minimiza ese riesgo. Una de las formas más efectivas en que lo hace es quitándolos de atrapar la patada y lanzando la pierna hacia adentro y hacia un lado, haciendo que sus oponentes no puedan alejarse de los tiros importantes y explotando hacia adelante mientras están fuera de balance. Aunque atrapar patadas será una gran amenaza para Masvidal debido al aspecto de lucha libre, Covington también tendrá que tener cuidado con las patadas al cuerpo sin suficiente preparación.

Dentro del campo de boxeo, tal como se usan sus patadas, el objetivo principal de Covington es a corta distancia, sofocar y, finalmente, golpear la lona. No ha demostrado una gran habilidad para cambiar el curso de la pelea con un gran golpe, pero acumulativamente continúa agotándote hasta que te rompes. Incluso algo como una rodilla voladora generalmente se usa para saltar una gran distancia hacia el clinch, mientras que cuando Masvidal lo lanza es para conectar y terminar la pelea. Covington derriba a sus oponentes, Masvidal organiza grandes momentos y utilizan algunas de las mismas herramientas en sus diferentes objetivos, respectivamente.

Si la pelea llega al suelo será por voluntad de Covington. No hay duda de que él es el mejor luchador, y lo que lo convierte en gran parte en un problema es que coloca a sus oponentes en posiciones en las que no pueden acumular una gran amenaza por sí mismos. A menudo, Covington comienza en la cerca, trata de dar vueltas con el bloqueo del cuerpo y arrastrar las caderas del lado de su oponente. Esto obliga a su oponente a ceder la espalda y permanecer de pie o permitirse girar hacia Covington y terminar en el suelo. Lo hace de la misma manera en el tatami mientras su oponente busca levantarse. Utilizar un agarre en el brazo opuesto es clave, y mientras lo hace, hundir la cabeza debajo de la barbilla hace que sea casi imposible plantear una ofensa. Masvidal es un maestro absoluto en encontrar oportunidades para codos cortos en el clinch, especialmente cuando puede conseguir la ciruela tailandesa y no necesita mucho espacio, pero si Covington gana la batalla por la posición de cabeza, todo se vuelve mudo.

La pelea comenzará de pie, probablemente una batalla de patadas a distancia. Masvidal se para tanto en el kickboxing como en el campo de boxeo toda la noche y probablemente tenga el mayor éxito porque su capacidad para preparar las cosas es mejor. Cuanto más tiempo Colby entretenga esto, más posibilidades tendrá Masvidal de plantar una trampa con éxito, creando una falsa apertura o adquiriendo un hábito. Sin embargo, si Covington puede llevar a Masvidal a la jaula, toda la presión está sobre Masvidal para que luego cree un espacio para trabajar porque la implacabilidad de Covington, ya sea que estén remachando o luchando en la lona, ​​es sofocante. En última instancia, creo que Covington puede intimidar y arrastrar a Masvidal a una pelea frustrante de lucha libre donde hace su mejor trabajo y mantiene a Masvidal a la defensiva lo suficiente como para negar las mayores oportunidades de Masvidal.

Predicción: Colby Covington ganará por decisión

Last modified: marzo 5, 2022

Etiquetas: Colby Covington