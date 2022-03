UFC 272 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Covington vs Masvidal en Directo?

App UFC

Un gran choque de PPV está programado para encabezar la cartelera del UFC 272 este sábado 5 de marzo por la noche. Y este enfrentamiento ni siquiera necesita un título en juego para atraer a la gente, ya que los pesos welter Colby Covington y Jorge Masvidal buscan ajustar cuentas en su acalorada desde el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Los dos comenzaron como compañeros de equipo, y compañeros de habitación, pero desde entonces han tirado todo eso por la ventana en medio de sus ascensos al estrellato. Masvidal dijo esta semana que la disputa entre los dos nunca morirá, mientras que Covington prometió «dejarlo caer de cabeza» si se cruzan en Miami en el futuro.

Se esperaba que el evento co-estelar viera a Rafael dos Anjos pelear contra Rafael Fiziev después de que la pelea se retrasó cuando Fiziev tuvo problemas para obtener su visa. Pero ahora esa pelea ha terminado una vez más después de que Fiziev dio positivo por COVID-19 a principios de esta semana. En su lugar, estará Renato Moicano, quien viene de una victoria hace solo tres semanas contra Alexander Hernández en UFC 271. La pelea seguirá siendo un combate de cinco rounds, sin título, la primera vez en la historia de la promoción donde el combate estelar y el pre-estelar se disputarán en cinco rounds sin títulos en juego.

Además, el contendiente en ascenso de peso pluma Bryce Mitchell está de vuelta cuando se enfrenta al veterano Edson Barboza. Mitchell subió rápidamente la escalera en las 145 libras con su base de lucha libre y sumisión, incluida una rara victoria por sumisión en un tornado. El peleador de 27 años tiene marca de 14-0 como profesional y marca de 5-0 hasta ahora en el octágono. Mientras tanto, Barboza se ha reinventado un poco desde que bajó al peso pluma. El brasileño, conocido por sus poderosas patadas, tiene solo 2-2 en las 145 libras, pero se ha visto mucho mejor y más competitivo en las peleas.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 272?

Fecha: sábado 5 de marzo

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Sports en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 272

Pelea principal de UFC 272 PPV:

Colby Covington vs Jorge Masvidal

Cartelera principal de UFC 272 PPV:

Rafael dos Anjos vs Renato Moicano (no Rafael Fiziev)

Edson Barboza vs Bryce Mitchell

Kevin Holland vs Alex Oliveira

Greg Hardy vs Serghei Spivac

Cartelera preliminar UFC 272:

Jalin Turner vs Jamie Mullarkey

Marina Rodríguez vs Yan Xiaonan

Kennedy Nzechukwu vs Nick Negumereanu

Mariya Agapova vs Maryna Moroz

Cartelera preliminar UFC 272:

Brian Kelleher vs Umar Nurmagomedov

Tim Elliott vs Tagir Ulanbekov

Devonte Smith vs Ludovit Klein

Dustin Jacoby vs Michal Oleksiejczuk

Cómo ver UFC 272: Covington vs Masvidal

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 272 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 272 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 272 es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 272 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Sports, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por ESPN.

UFC 272 en VIVO

La mala sangre se derramará en UFC 272 cuando los amigos cercanos convertidos en rivales, Colby Covington y Jorge Masvidal, se enfrenten en UFC 272, pero las historias continúan a través de la cartelera principal y los combates preliminares.

Una reserva al azar, un cambio de guardia y el surgimiento de un potencial retador al título destacan las mejores peleas fuera de la marquesina. El ex campeón de peso ligero de UFC Rafael dos Anjos saca lo mejor de una situación decepcionante. El finalista destacado Edson Barboza busca hacer retroceder a un joven atleta hambriento que allana su camino hacia el cinturón de UFC. Y las preliminares cuentan con un enfrentamiento de pesos paja clasificados que podrían hacer avanzar la división. Hay muchos enfrentamientos emocionantes para este sábado y aquí les tendremos toda la información, la cobertura en vivo y los resultados.

UFC 272 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Covington vs Masvidal en Directo?

Last modified: marzo 3, 2022

Etiquetas: Canal UFC 272