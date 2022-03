Porto vs Lyon EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Europa League

Arrancan las emociones de los octavos de final de la Europa League 2021-2022 este miércoles 9 de marzo con un gran partido donde el Porto buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los acerque a la siguiente ronda, pero recibirán a un Lyon que saldrá motivado intentando salir con vida del Do Dragao.

Hora y Canal Porto vs Lyon

Sede: Estadio do Dragao, Oporto, Portugal

Hora: 5:45 pm de Portugal. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Galavision en Estados Unidos.

Porto vs Lyon en VIVO

El cuadro del Porto está teniendo una gran temporada en la Primeira Liga de Portugal donde marcha como líder en solitario. El pasado domingo visitaron al Pacos de Ferreira logrando doblegarlos 2-4 con doblete de Francisco Evanilson de Lima y anotaciones de Eduardio Aquino y Mehdi Taremi.

Los Dragones se midieron a la Lazio en la ronda previa de esta Liga Europea en una serie donde perfilaron su clasificación al ganar en casa 2-1 con doblete de Toni Martínez, mientras que en la vuelta, como visitantes, empataron 2-2 para avanzar con global 4-3.

Por su parte, el Lyon está teniendo un torneo algo irregular en la Ligue 1 de Francia donde marchan octavos, pero llegan motivados ya que el pasado viernes golearon 1-4 al Lorient con doblete de Romain Faivre y anotaciones de Moussa Dembéle y Karl Toko Ekambi.

El OL está arrancando su participación en esta fase definitiva de la competencia, esto debido a que logró su boleto directo a esta ronda tras ser líder del Grupo A en la fase de grupos, por arriba del Rangers y Sparta Praga.

Tanto el Porto como el Lyon saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita pegar primero en esta serie que luce muy cerrada. Los Dragones son favoritos al estar en casa, pero los Leones intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Porto vs Lyon.

