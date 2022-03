Betis vs Eintracht Frankfurt EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Europa League

Gran partido nos espera este miércoles 9 de marzo en la ida de los octavos de final de la Europa League 2021-2022, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para tomar ventaja al recibir a un Eintracht Frankfurt que intentará salir con vida de su dura visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Eintracht Frankfurt

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Betis vs Eintracht Frankfurt en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una gran temporada en LaLiga donde marchan en la quinta posición, sin embargo vienen de una dura derrota el pasado domingo siendo superados en casa 1-3 por el Atlético de Madrid.

Los Béticos tuvieron una serie dura en la ronda pasada donde se midieron al Zenit logrando ganar 2-3 en Rusia, con goles de Guido Rodríguez, Willian José y Andrés Guardado, pero en la vuelta apenas igualaron 0-0 para clasificar.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt ha tenido una temporada irregular en la Bundesliga al ubicarse en la décima posición. El pasado sábado visitaron al Hertha Berlín logrando un contundente triunfo 1-4 con goles de Ansgar Knauff, Lucas Silva, Jesper Lindstrom y Rafael Santos Borré.

Las Águilas apenas estarán iniciando su participación en esta fase final de la Liga Europea, esto debido a que clasificaron directo al ser líderes del sector D por arriba del Olympiacos y Fenerbahce.

Tanto el Betis como el Eintracht Frankfurt saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de pegar primero en esta serie que luce sumamente cerrada con ambos cuadros peleando por la clasificación. En los pronósticos los Béticos son ligeros favoritos al estar en casa, pero las Águilas intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Eintracht Frankfurt.

