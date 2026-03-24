Written by: marzo 24, 2026 Copas Internacionales

Wolvesburgo vs Lyon EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Wolvesburgo vs Lyon

¡La Champions Femenina entra en su etapa más emocionante! Este martes, el Wolfsburgo busca dar el primer zarpazo en casa cuando reciba al todopoderoso Olympique de Lyon en la ida de los cuartos de final y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Las alemanas saben que, si quieren tumbar al gigante francés, el Volkswagen Arena tiene que ser una aduana impasable, muchas de sus aspiraciones de avanzar están puestas en lo que hagan en la ida.

El Wolfsburgo llega con la moral en alto tras vencer al Hoffenheim en la Bundesliga donde marchan segundas y demostrar su pegada eliminando a la Juve en la ronda anterior de Champions.

Sin embargo, el Lyon es otra historia: las líderes invictas de Francia cuentan con una plantilla repleta de estrellas y una jerarquía europea que asusta a cualquiera. Terminaron invictas en la fase de liga de la Champions por lo que avanzaron directo a estos cuartos de final como la segunda mejor de la competencia.

¿Podrán las Lobas frenar el rugido del Lyon o las francesas dejarán la serie sentenciada desde la ida?

Nuestro pronóstico: Será un partido sumamente táctico. El Lyon tiene más pegada, pero el Wolfsburgo en casa es una roca. Ganan las Francesas 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 24, 2026
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