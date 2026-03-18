Lyon vs Celta EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Europa League 2025-26

Europa League

¡Duelo de vida o muerte en Lyon! Este jueves, el Groupama Stadium recibe la vuelta de los octavos de final de la Europa League entre el Lyon y el Celta de Vigo aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras el empate a uno en Balaídos, la serie está totalmente abierta y cualquiera puede llevarse el boleto a los cuartos de final.

El Lyon llega con una presión enorme. Aunque rescataron el empate en la ida gracias a un golazo de media distancia de Endrick, el equipo francés suma seis partidos sin ganar en todas las competencias. Los dirigidos por Paulo Fonseca saben que la Europa League es su gran oportunidad para salvar la temporada, y en casa suelen ser un equipo muy agresivo.

Por su parte, el Celta de Claudio Giraldez llega con la espina clavada tras dejar escapar la ventaja en casa. A pesar de las bajas sensibles de Borja Iglesias y Óscar Mingueza por suspensión, los ‘Celestes’ han demostrado ser un equipo ordenado y peligroso al contragolpe. Ya eliminaron al PAOK y ahora buscan dar la campanada en Francia.

¿Podrá Endrick guiar al Lyon a la siguiente ronda o el Celta dará el golpe en patio ajeno?

Nuestro pronóstico: Será un partido muy táctico. Gana el Lyon 2-1 y avanza con un global apretado. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 18, 2026