Sevilla vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Abrimos las emociones de este jueves 10 de marzo siguiendo con la ida de los octavos de final de la Europa League 2021-2022, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para tomar ventaja al recibir a un West Ham que intentará salir con vida de su dura visita al Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs West Ham

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Sevilla vs West Ham en VIVO

El cuadro del Sevilla está teniendo una temporada espectacular en LaLiga de España donde marcha como sublíder, sin embargo se ha rezagado en la pelea por el título después de que el pasado viernes no pudieron pasar del empate 0-0 en su visita al Alavés.

Los Nervionenses tuvieron una serie cerrada en los 16avos de final donde se midieron al Dinamo Zagreb logrando perfilar la clasificación al ganar en la ida 3-1 en casa, mientras que en la vuelta perdieron 1-0, pero lograron avanzar con global 3-2.

Por su parte, el West Ham está teniendo una buena temporada en la Premier League donde marchan en la sexta posición. El pasado sábado fueron superados 1-0 en su visita al Liverpool en un duelo cerrado.

Los Hammers estarán arrancando su participación en la fase final de la Liga Europea al ganar su pase directo a esta instancia tras ser líder del sector H con 4 victorias, un empate y una derrota.

Tanto el Sevilla como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de pegar primero en esta serie que luce realmente cerrada. En los pronósticos los Nervionenses, del Tecatito Corona, es favorito, pero los Hammers intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs West Ham.

