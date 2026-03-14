West Ham vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

An important point at home 👊 pic.twitter.com/C1hWwOu5Fw — West Ham United (@WestHam) March 14, 2026

¡Prohibido fallar para el campeón! Este sábado, el Manchester City visita al West Ham en un duelo de contrastes totales y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras el duro golpe recibido en la Champions League ante el Real Madrid, los dirigidos por Pep Guardiola regresan a la Premier con una misión clara: no perderle la pista al Arsenal en la lucha por el título, pero los Hammers saldrán decididos a sumar en casa.

El City se encuentra a siete puntos del liderato y sabe que cualquier tropiezo adicional podría ser definitivo. Aunque históricamente dominan a los ‘Hammers’, el equipo de Pep ha mostrado una cara vulnerable en los segundos tiempos esta temporada, algo que deberán corregir si no quieren llevarse un susto en la capital inglesa.

A media semana fueron goleados 3-0 en su visita al Real Madrid en la Champions League, mientras que en su último duelo de la Premier igualaron en casa 2-2 ante el Nottingham Forest.

Por su parte, el West Ham de Nuno Espírito Santo llega en plena lucha por la permanencia. Están empatados en puntos con la zona de descenso y vienen motivados tras avanzar en la FA Cup y vencer al Fulham en la jornada anterior. Saben que el City viene herido y buscarán aprovechar cualquier duda para sumar puntos vitales.

¿Podrá el City sacudirse el polvo de la Champions o el West Ham dará el golpe que sacuda la Premier?

Nuestro pronóstico: Será un partido de muchos goles, pero la jerarquía de los Ciudadanos se impondrá. Gana el Manchester City 3-2. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 14, 2026