Puerto Rico vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Premundial Femenil Sub-20 2022

Partidazo de poder a poder por el último boleto al Mundial Femenil Sub-20 tendremos este sábado 12 de marzo, cuando Puerto Rico busque hacer historia y demostrar que están para competir ante las mejores, pero tendrán que medirse a Canadá que saldrá decidida a imponer su jerarquía en la cancha del Félix Sánchez.

Hora y Canal Puerto Rico vs Canadá

Sede: Estadio Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana

Hora: 11:40 am de México. 9:40 am PT / 12:40 pm ET en Estados Unidos.

Canal: YouTube CONCACAF.

Puerto Rico vs Canadá en VIVO

La selección de Puerto Rico ha hecho historia logrando meterse hasta este duelo definitivo por el boleto mundialista, sin embargo saben que para conseguir redondear la actuación tendrán que hacer un duelo perfecto ante unas de las favoritas.

Las Boricuas no la pasaron nada bien en semifinales donde se midieron a Estados Unidos siendo aplastadas 7-0, pero intentarán aprovechar al máximo ese duelo para mejorar.

Por su parte, Canadá es considerada una de las potencias mundiales y saben que no pueden fallar en la búsqueda del boleto a Costa Rica, por lo que saldrán con lo mejor que tienen.

La Hoja de Maple sufrió un duro golpe en las semifinales al ser vencidas 1-0 por México, eso las tiene en esta última oportunidad de llegar al Mundial.

Tanto Puerto Rico como Canadá saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y con ello firmar el ansiado boleto al Mundial, saben que no hay margen de error, aunque la Hoja de Maple es la gran favorita y obligada, mientras las Boricuas irán por la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Puerto Rico vs Canadá.

